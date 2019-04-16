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Adnan Selçuk Mızraklı mazbatasını aldı

SEÇİM HABERLERİ  | 16.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, mazbatasını aldı.

Adnan Selçuk Mızraklı mazbatasını aldı

Mızraklı, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Mızraklı, gecikmeli de olsa işlemleri tamamladıktan sonra mazbatasını aldığını söyledi.

Mızraklı, "Asıl mazbatamızı 1 Nisan'da halktan aldık. Bu kadar uzun ve acılı bir dönemden sonra, kayyum rejiminden sonra halk iradesi tesis etmiştir." dedi.

Mızraklı, bugün itibarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayacaklarını belirterek, "Bunun için herkese mesajımız şudur, hepimizin her şeyden çok barışa ihtiyacı var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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