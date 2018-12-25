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Adnan Şenses mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:21 | Son Güncelleme

Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses Alkuş: - "Hayattayken sanata, sanatçıya daha çok değer verilip, daha güzel şeyler yapılmalı. Çünkü bir sanatçı o ülkenin kültürü, şanı bir değeridir"

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Adnan Şenses mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen ödül törenine Şenses'in ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Duaların okunduğu törende, AA muhabirine açıklamada bulunan Şenses'in kızı Arzum Şenses Alkuş, birçok sanatçının değerinin vefat ettikten sonra anlaşıldığına işaret ederek, "Yaşadıkları sürede insanlar değerlerini anlayamıyorlar. Oysa değerli insanların şu an ülkemizde çok az yetiştiği bir dönemdeyiz." dedi.

Alkuş, her sanatçının Türkiye'nin bir değeri olduğunun altını çizerek, "Hayattayken sanata, sanatçıya daha çok değer verilip, daha güzel şeyler yapılmalı. Çünkü bir sanatçı o ülkenin kültürü, şanı bir değeridir." ifadelerini kullandı.

Sanat camiasının da vefasız olduğu yorumunda bulunan Alkuş, şunları kaydetti:

"Bir ödül töreni olsa, bir parti olsa koşuyorlar ama böyle bir anma bence ödül töreni gibi şeylerden çok daha önemli. Babam 60 yılını sanatına vermiş bir adam ve çok zor şartlar altında sanatçı olmuş. Rahmetli dedem karşı çıkmış asker kökenli olduğu için ama o bütün kuralları delerek hedefine ulaşmaya çalışmış. Çok yufka yürekli, çok duygusal, çok hisli, hassas bir insandı yapı olarak. Görünürde değildi ama yapı olarak çok kırılgandı."

Alkuş, babasının müziğe aşık bir insan olduğuna da vurgu yaparak, "Her zaman 'ben sahnede ölmek istiyorum' derdi. Bugün onun yerini alabilecek bir erkek sesi henüz göremedim." yorumunda bulundu.

Tören sonunda usta sanatçı adına katılımcılara lokma dağıtıldı.

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