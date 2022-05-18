Adnan Şenses sahne adıyla bilinen Adnan Ertuğran; Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı gibi şarkıcılar kadar gönüllerde yer etmiş; Arabesk, Fantezi ve Türk Sanat Müziği türünde parçalar seslendiren sevilen şarkıcılarından biriydi. Bugün ünlü şarkıcının ölüm yıl dönümü. Peki Adnan Şenses ne zaman hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir? Adnan Şenses kimdir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve ölümüne ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ADNAN ŞENSES NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

Adnan Şenses 25 Aralık 2013 tarihinde 78 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

ADNAN ŞENSES ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Adnan Şenses, mide kanseri nedeniyle tedavi altında bulunan Adnan Şenses, 25 Aralık 2013'te tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yuitirdi.

ADNAN ŞENSES KİMDİR?

Adnan Şenses 21 Ağustos 1935 tarihinde Bursa da doğdu.

İlkokula Ankara İsmet İnönü İlkokulu’nda başlayan Adnan Şenses, tahsilinin devamını İstanbul'a taşındıkları Karagümrük İlk ve Ortaokulu'nda tamamladı. Ailesinin isteği üzerine marangozlukla ilgilenen Şenses, 1956 yılında çevresinin sesine verdiği ilgi doğrultusunda müzik hayatına atıldı.

İlk önce Ankara Radyosu'nda çalışan Adnan Şenses, 16 yıl burada hizmet etti. Ardından, ünlü gazinolarda çalıştı, 47 film çevirdi ve birçok albüm yayımladı. Adnan Şenses, 2013 yılında Sezen Aksu'nun hediye ettiği "Bekleyemedin Mi" ve "Kaybolan Yıllar" isimli şarkılarının da bulunduğu "Adnan Şenses Bir Efsanedir" albümünü yayınladı. Albümde Sezen Aksu dışında Selami Şahin ve Selçuk Tekay gibi isimlerin de şarkıları yer aldı.

Albümleri:

1980

Adnan Şenses - İnci Şanlı

1981

Sanat Yılı

1981

süper

1982

Almanya Hatıralarım

1983

Gönlüm Ve Ben

1983

Yansın Bu Dünya

1984

Adnan Şenses - Kamuran Akkor

1984

Gönlümde İsyan

1987

İsyan Ederim

1991

İlk Defa Ağladım

1992

Senede Bir Gün

1993

Gözümün Bebeği

1994

Dokunmayın Bana

1994

Şüphe

1994

Dönme Sevgilim

1995

Senin Olmaya Geldim

1995

Yağmur Gözlüm

1996

Nasihat

1997

Sensizliği Taşıyamam

2000

Elveda

2004

Sen İstemesen De

2006

Adnan Şenses Klasikleri

2013

Adnan Şenses Bir Efsanedir

45'lik Plakları

1964 Avare Şoför/Güzel Gözlerine

1964 Bir Bakışta Vuruldum/Gözlerine Bakarsın

1964 Gözlerine Bakarsın/Hayatta Hiç Gülmedim

1964 Al Gönlünü Ondan Bana Ver / Eller Ne Derse Desin

1964 Bahçemde Bülbül Öter

1965 Aşkımı Senden Gizledim (İlk Düzenleme) / Yollarına Baka Baka (İlk Düzenleme)

1966 Meğer Sevmek Ne Zormuş / Bu Dünya Yalancıdır

1966 Acı Sözlerle Ağlatma Beni / Ömrüm Boyunca Kaçacak Mıyım

1967 Güzel Gözlerine (İkinci Düzenleme)

1967 Ben Yalnız Seni Sevdim / Ben Seni Sevdim Seveli Ellerin Oldun

1967 Senede Bir Gün / Kimsesizim Bir Çare Öksüzüm

1967 Terk Edilen Sevgili / Garipler Meyhanesi

1967 Izdırapla İnlerim / Sokağın Ardındayım

1967 Arabacı / Gönülden Yaralıyım

1967 Seni Bekleyeceğim / Kumarda Kaybeden

1968 Sürmedim Bir Gün Sefa / Dile Benden Ne Dilersen

1968 Yak Bir Sigara / Sahte Gülüş

1968 Azize / Bir Damla Gözyaşı

1968 Günahkar Kadın / Güle Güle

1968 Hasta Ettin Beni / Zehirledin Beni

1968 Bir Zamanlar Bir Yar Vardı / Katil

1968 Dünyanın En Güzel Kadını / Funda

1968 Aşkımı Senden Gizledim / Avare Şoför

1968 Bir Damla Gözyaşı / Felek Beni Sildan Gurbete Saldı

1968 Gurbet Bana Mesken Oldu / Gönül Senden Bıkmadan Gel

1968 Meyhanenin Duvarına Yaslandım / Aşk Deryası

1969 Benimde Canım Var / Agora Meyhanesi

1969 Çekerim Her Derdi / Garip Kuşun Yuvası

1969 Seninle Başım Dertte / Felek Beni Sıladan Gurbete Saldın

1969 Aşık Olan Garibin Derdi Biter Mi / Hayatta Hiç Gülmedim

1969 Aşkımı Senden Gizledim / Yollarına Baka Baka Yoruldum

1969 Aşk Yalandır / Bekliyorum Yolunu

1969 Leylam / Sevemez Kimse Seni

1969 Son Ayrılık / Seninle Başım Dertte

1969 Masamdaki Yerin Boş / Yazık Oldu Bu Aşka

1969 Meyhanenin Duvarına Yaslandım / Aşk Deryası

1970 Babaların Günahı / Lekeli Kadın

1971 Kısmet / Bir Daha Yıkmanı İstemiyorum

1971 Sabır Duası / Güzel Gözlerine

1972 Aşkının Sarhoşuyum / Elveda Meyhaneci

1972 Aşkın Kaderim Oldu / Kırarsa Dost Kırarmış

1972 Adımı Kalbine Yaz / Kaderimin Aynası

1973 Aşkta Çok Yenisin / Sevda Gemisi

1973 İntizar / Tövbeler Tövbesi

1973 Aşk Bilmecesi / Garibin Aşkı

1974 Gençliğim Gidiyor / Gittiğini Görmesin Gözlerim

1974 Nefret / Yalancı Yarim

1974 Sabır Ver / Garipler Kervanı

1974 Tanrım Beni Baştan Yarat / Ömür Defteri

1975 Deli Gibi Sevdim / Acı Hayat

1976 Yaralı Ceylan / Bu Masalar Boş Kalmaz

1976 Çok Üzgünsün Arkadaş / Kendi Utansın

1977 Gönül Bir Suç İşledi / Dünya Dar Oldu

1978 Bir Tanrıyı Bir De Beni Unutma / Yare Hasret

Filmleri

1960 Fakir Şarkıcı

1961 Ümitsiz Bekleyiş

1961 Minnoş

1961 Gönlüm Yaralı

1963 Avare Şoför

1964 Şu Kızların Elinden

1964 On Korkusuz Adam

1964 Anlatamam Utanırım

1965 Şıngırdak Melahat

1965 Melek Yüzlü Caniler

1965 Dağ Çiçeği

1966 Seni Bekleyeceğim

1966 Çılgın Gençlik

1966 Boğaziçi Şarkısı

1970 Çileli Bülbül

1971 Senede Bir Gün

1972 Cesurlar

1972 O Ağacın Altında

1973 Elbet Birgün Buluşacağız

1974 Eski Kurtlar

1975 Ah Nerede Vah Nerede

1977 Yansın Bu Dünya

1985 Çalınan Hayat

1986 Karım Beni Aldatırsa

1984 Gönlüm ve Ben



