MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adnan Şenses ne zaman hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir? Adnan Şenses kimdir?

Adnan Şenses ne zaman hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir? Adnan Şenses kimdir?

18.05.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Şenses, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Seslendirdiği 'Doldur Meyhaneci', 'Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş', 'Kavuşamadık' gibi şarkılarla bilinen ünlü şarkıcı ölüm yıldönümünde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Adnan Şenses ne zaman hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir? Adnan Şenses kimdir? İşte ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve ölümüne ilişkin detaylar...

Adnan Şenses ne zaman hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir? Adnan Şenses kimdir?

Adnan Şenses sahne adıyla bilinen Adnan Ertuğran; Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı gibi şarkıcılar kadar gönüllerde yer etmiş; Arabesk, Fantezi ve Türk Sanat Müziği türünde parçalar seslendiren sevilen şarkıcılarından biriydi. Bugün ünlü şarkıcının ölüm yıl dönümü. Peki Adnan Şenses ne zaman hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir? Adnan Şenses kimdir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve ölümüne ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ADNAN ŞENSES NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

Adnan Şenses 25 Aralık 2013 tarihinde 78 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

ADNAN ŞENSES ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Adnan Şenses, mide kanseri nedeniyle tedavi altında bulunan Adnan Şenses, 25 Aralık 2013'te tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yuitirdi.

ADNAN ŞENSES KİMDİR?

Adnan Şenses 21 Ağustos 1935 tarihinde Bursa da doğdu.

İlkokula Ankara İsmet İnönü İlkokulu’nda başlayan Adnan Şenses, tahsilinin devamını İstanbul'a taşındıkları Karagümrük İlk ve Ortaokulu'nda tamamladı. Ailesinin isteği üzerine marangozlukla ilgilenen Şenses, 1956 yılında çevresinin sesine verdiği ilgi doğrultusunda müzik hayatına atıldı.

İlk önce Ankara Radyosu'nda çalışan Adnan Şenses, 16 yıl burada hizmet etti. Ardından, ünlü gazinolarda çalıştı, 47 film çevirdi ve birçok albüm yayımladı. Adnan Şenses, 2013 yılında Sezen Aksu'nun hediye ettiği "Bekleyemedin Mi" ve "Kaybolan Yıllar" isimli şarkılarının da bulunduğu "Adnan Şenses Bir Efsanedir" albümünü yayınladı. Albümde Sezen Aksu dışında Selami Şahin ve Selçuk Tekay gibi isimlerin de şarkıları yer aldı.

Albümleri:

1980

Adnan Şenses - İnci Şanlı

1981

  1. Sanat Yılı

1981

süper

1982

Almanya Hatıralarım

1983

Gönlüm Ve Ben

1983

Yansın Bu Dünya

1984

Adnan Şenses - Kamuran Akkor

1984

Gönlümde İsyan

1987

İsyan Ederim

1991

İlk Defa Ağladım

1992

Senede Bir Gün

1993

Gözümün Bebeği

1994

Dokunmayın Bana

1994

Şüphe

1994

Dönme Sevgilim

1995

Senin Olmaya Geldim

1995

Yağmur Gözlüm

1996

Nasihat

1997

Sensizliği Taşıyamam

2000

Elveda

2004

Sen İstemesen De

2006

Adnan Şenses Klasikleri

2013

Adnan Şenses Bir Efsanedir

45'lik Plakları

1964 Avare Şoför/Güzel Gözlerine
1964 Bir Bakışta Vuruldum/Gözlerine Bakarsın
1964 Gözlerine Bakarsın/Hayatta Hiç Gülmedim
1964 Al Gönlünü Ondan Bana Ver / Eller Ne Derse Desin
1964 Bahçemde Bülbül Öter
1965 Aşkımı Senden Gizledim (İlk Düzenleme) / Yollarına Baka Baka (İlk Düzenleme)
1966 Meğer Sevmek Ne Zormuş / Bu Dünya Yalancıdır
1966 Acı Sözlerle Ağlatma Beni / Ömrüm Boyunca Kaçacak Mıyım
1967 Güzel Gözlerine (İkinci Düzenleme)
1967 Ben Yalnız Seni Sevdim / Ben Seni Sevdim Seveli Ellerin Oldun
1967 Senede Bir Gün / Kimsesizim Bir Çare Öksüzüm
1967 Terk Edilen Sevgili / Garipler Meyhanesi
1967 Izdırapla İnlerim / Sokağın Ardındayım
1967 Arabacı / Gönülden Yaralıyım
1967 Seni Bekleyeceğim / Kumarda Kaybeden
1968 Sürmedim Bir Gün Sefa / Dile Benden Ne Dilersen
1968 Yak Bir Sigara / Sahte Gülüş
1968 Azize / Bir Damla Gözyaşı
1968 Günahkar Kadın / Güle Güle
1968 Hasta Ettin Beni / Zehirledin Beni
1968 Bir Zamanlar Bir Yar Vardı / Katil
1968 Dünyanın En Güzel Kadını / Funda
1968 Aşkımı Senden Gizledim / Avare Şoför
1968 Bir Damla Gözyaşı / Felek Beni Sildan Gurbete Saldı
1968 Gurbet Bana Mesken Oldu / Gönül Senden Bıkmadan Gel
1968 Meyhanenin Duvarına Yaslandım / Aşk Deryası
1969 Benimde Canım Var / Agora Meyhanesi
1969 Çekerim Her Derdi / Garip Kuşun Yuvası
1969 Seninle Başım Dertte / Felek Beni Sıladan Gurbete Saldın
1969 Aşık Olan Garibin Derdi Biter Mi / Hayatta Hiç Gülmedim
1969 Aşkımı Senden Gizledim / Yollarına Baka Baka Yoruldum
1969 Aşk Yalandır / Bekliyorum Yolunu
1969 Leylam / Sevemez Kimse Seni
1969 Son Ayrılık / Seninle Başım Dertte
1969 Masamdaki Yerin Boş / Yazık Oldu Bu Aşka
1969 Meyhanenin Duvarına Yaslandım / Aşk Deryası
1970 Babaların Günahı / Lekeli Kadın
1971 Kısmet / Bir Daha Yıkmanı İstemiyorum
1971 Sabır Duası / Güzel Gözlerine
1972 Aşkının Sarhoşuyum / Elveda Meyhaneci
1972 Aşkın Kaderim Oldu / Kırarsa Dost Kırarmış
1972 Adımı Kalbine Yaz / Kaderimin Aynası
1973 Aşkta Çok Yenisin / Sevda Gemisi
1973 İntizar / Tövbeler Tövbesi
1973 Aşk Bilmecesi / Garibin Aşkı
1974 Gençliğim Gidiyor / Gittiğini Görmesin Gözlerim
1974 Nefret / Yalancı Yarim
1974 Sabır Ver / Garipler Kervanı
1974 Tanrım Beni Baştan Yarat / Ömür Defteri
1975 Deli Gibi Sevdim / Acı Hayat
1976 Yaralı Ceylan / Bu Masalar Boş Kalmaz
1976 Çok Üzgünsün Arkadaş / Kendi Utansın
1977 Gönül Bir Suç İşledi / Dünya Dar Oldu
1978 Bir Tanrıyı Bir De Beni Unutma / Yare Hasret

Filmleri

1960 Fakir Şarkıcı
1961 Ümitsiz Bekleyiş
1961 Minnoş
1961 Gönlüm Yaralı
1963 Avare Şoför
1964 Şu Kızların Elinden
1964 On Korkusuz Adam
1964 Anlatamam Utanırım
1965 Şıngırdak Melahat
1965 Melek Yüzlü Caniler
1965 Dağ Çiçeği
1966 Seni Bekleyeceğim
1966 Çılgın Gençlik
1966 Boğaziçi Şarkısı
1970 Çileli Bülbül
1971 Senede Bir Gün
1972 Cesurlar
1972 O Ağacın Altında
1973 Elbet Birgün Buluşacağız
1974 Eski Kurtlar
1975 Ah Nerede Vah Nerede
1977 Yansın Bu Dünya
1985 Çalınan Hayat
1986 Karım Beni Aldatırsa
1984 Gönlüm ve Ben


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Boz'a şoke eden 'çocuk' teklifi! "Biz de yapalım"Murat Boz'a şoke eden 'çocuk' teklifi! "Biz de yapalım"
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi! İşte ilk fotoğrafSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi! İşte ilk fotoğraf
Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"
Anahtar Kelimeler:
Adnan Şenses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Erşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldi

Erşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldi

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İlginizi Çekebilir

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Kadınlarda daha çok görülüyor: Ağrı, yorgunluk, uykusuzluk...

Kadınlarda daha çok görülüyor: Ağrı, yorgunluk, uykusuzluk...

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.