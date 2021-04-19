Adnan Şensoy kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Adnan Şensoy kaç yaşında, biyografisi nedir?

İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy bu sabah Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Bugün, Ramazanda hangi ibadetleri etmeliyiz, hangi duaları okumalıyız sorularını ve daha fazlasını İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy cevaplayacak.
Adnan Şensoy,7 Ekim 1984 yılda İstanbul'da doğmuş, İlahiyatçı yazardır. Adnan Şensoy aslen Samsun Çarşambalıdır. Kökeni ise 1810'lu yıllardan Terme'ye uzanmaktadır.
1984 ve 1990 seneleri arasında yaşantısını İstanbul, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde, 1990 ve 2000 yılları arasında ise Avcılar Firuzköy'de sürdürdü. Firuzköy ilköğretim Okulu ardından aynı ilçe'de Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun oldu.
İlerleyen zamanlarda Dolunay Fm isimli radyo'ya metinler göndermeye başlamış, İlim meclislerine katılmaya çaba sarfetmiş, 15 yaşında iken yazılı olarak, ara sırada telefon bağlantıları ile 108.0 Dolunay Fm tarafından radyo sohbetleri yapmıştır.
2001 yılından 2002 yılına kadar haftanın üç günü orada, 2003 senesinde ise Boğaziçi Fm'de her Cumartesi akşamı saat 21.00'den Pazar sabah 06.00'a kadar sadece Rasulullah Efendimizi anlattığı radyo sohbeti ile radyodan seslenmiştir. 2005 yılından bu yana uzun senelerdir Özel Fm'de Hz. Peygamber'i ve Sahabe'yi GAFLETTEN KURTULUŞ isimli radyo programı ile anlatmaya devam etmektedir.
Radyo kayıtları, ülke genelinde birçok bölgesel ve yerel radyo kanalında yayınlanmaktadır. Geçmiş yıllarda Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı isimli programda yorumları ve güzel sohbeti ile o yıllarda da tüm dikkatleri üzerine çekti.2002 senesinde Dolunay Fm radyo'nun umre grubu ile ilk umre görevini gerçekleştirmiştir.
2002 – Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2013 – Hollanda Rotterdam İslami İlimler Fakültesi Uzaktan Eğitim
2002 – Klasik Medrese (İsmailağa Ramazan Balım Medresesi
2015 – Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
A. Ü. Karakter ve Değer Eğitimi Yüksek Lisans
İSMEK Arapça : A1 VE A2 Sertifikaları
İSMEK İngilizce: A1 VE A2 Sertifikaları
İSMEK Liderlik: Sertifika
İSMEK Diksiyon: Sertifika
BTCE Avrupa Dil Portfolyesi : Sertifika
Youtube: Kanalınızı Bir Marka Haline Getirme Sertifikası
2016 – Diyanet İşleri Başkanlığı: İmam Hatip Yeterlilik Belgesi 2006 Ve KPSS DHBT
Taekwon-do (Vahyettin Yıldırım Spor Okulu) : 1.DAN (Siyah Kemer)
TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) : Arapça 2013 Enfermasyon Belgesi