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Adobe Flash Player için Windows 10 kullanıcılarına uyarı!

28.12.2020 16:46 | Son Güncelleme:
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Adobe Flash Player için Windows 10 kullanıcılarına uyarı!

Adobe Flash Player uyarısı Windows 10 kullanıcılarına ulaştı. Adobe, 31 Aralık 2020'de desteği sona erecek Adobe Flash Player için Windows 10 kullanıcılarına bildirim yollamaya başladı. Bu bildirim, görünüşe bakılırsa Adobe Flash Player'in sonunu daha da hızlandıracak.

Adobe Flash Player desteğini keseceğini daha önceden duyurmuştu. Adobe bunun için 31 Aralık 2020'yi belirlemişti ve artık o tarihe oldukça yaklaşıldı. Bu durum, Adobe'nin harekete geçmesine yol açtı. Zira birçok kişinin bilgisayarında Flash Player kurulu. Adobe yaşanabilecek olası güvenlik sorunlarını gözeterek Windows 10 kullanıcılarına bir bildirim göndermeye başlamış durumda.

WİNDOWS 10 KULLANICILARINA FLASH PLAYER UYARISI

Windows 10 kullanıcıları, Adobe Flash Player uyarısı almaya başladı. Adobe tarafından yapılan bu uyarılar, oldukça sık bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bildirimin içeriğinde ise Flash Player desteğinin 31 Aralık'ta sona ereceğinin, herhangi bir güvenlik problemi yaşamamak adına uygulamanın bir an önce kaldırılması gerektiğini yazıyor. Kullanıcılar bildirim üzerinden uygulamayı kaldır seçeneğine tıklayarak Flash Player'ı bilgisayarından kaldırabiliyor.

Adobe Flash Player

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KRİTİK TARİH 12 OCAK 2021

Windows 10 kullanıcılarına uyarı mesajları gönderen Adobe, Flash Player'ın son güncellemesini 9 Aralık 2020'de sundu. 31 Aralık sonrası ise Adobe Flash Player'a Adobe tarafından destek verilmeyecek ve 12 Ocak 2021'de Flash Player'ın çalışması engellenerek fişi resmen çekilecek.

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