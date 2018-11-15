HABER

Adolf Hitler'in Yahudi bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı açık arttırmada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

Hitler'in, 1933'de Rosa adındaki Yahudi bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı ABD'deki bir müzede açık artırmaya sunuldu

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in, Yahudi bir kız çocuğu ile çekilmiş fotoğrafı açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumlu Hitler'in,1933 yılında Rosa adındaki Yahudi bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı ABD'deki bir müzede açık artırmaya sunuldu.

Maryland eyaletindeki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde açık artırmayla satışa çıkarılan fotoğrafta, Hitler'in Rosa'yla samimiyeti dikkat çekiyor.

Heinrich Hoffman'ın çektiği fotoğrafın yaklaşık 10 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor.

MailOnline'e konuşan müzayede yetkilisi Bill Panagopulos, Hitler'in propaganda amaçlı çocuklarla fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Bu fotoğrafta dikkat çeken şey Hitler'in küçük kıza gerçekten yakınlık gösteriyor gibi görünmesi. Fotoğrafı gördüğümde çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Hitler'in Yahudi kızla tanışmasının, doğum günlerinin aynı olması sayesinde olduğu belirtiliyor.

Müzayede evinin verdiği bilgiye göre, Rosa'yla annesi, o dönemde başbakan olan Hitler'in doğum gününü kutlamak üzere Hitler'in Alp Dağları'ndaki Berghof'ta bulunan evinin önünde toplanan kalabalık arasındaydı.

Hitler'in, doğum günlerinin aynı gün olduğunu öğrendikten sonra Rosa ve annesi Karoline'i evine davet ettiği, Rosa'yla olan fotoğrafların da orada çekildiği tahmin ediliyor.

Ancak yetkililerin, 5 yıl sonra Karoline'nin annesinin Yahudi olduğunu fark etmesi ve Rosa'yı da bu nedenle Yahudi ilan etmesi nedeniyle, Hitler'in kızla iletişimini kesmeye çalıştığı belirtiliyor.

Hitler'in, yetkililerin müdahalesine rağmen Rosa ile arkadaşlığa devam ettiği, bu fotoğrafı imzasını atarak ve "Sevgili Rosa Nienau Adolf Hitler Münih, 16 Haziran 1933" notunu düşerek Rosa'ya gönderdiği ifade ediliyor.

PARTNERMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat HikâyesiMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat Hikâyesi
Unkapanı Köprüsü altında cesetUnkapanı Köprüsü altında ceset
Beşiktaş'ta işadamı silahlı saldırıda öldürüldü (2)Beşiktaş'ta işadamı silahlı saldırıda öldürüldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adolf Hitler Yahudi Yahudi bir kız çocuğu ile çekilmiş fotoğraf

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.