Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğinde yürütülen “ADR Sürücü Eğitimi” projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği’nin Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında, TFOŞ ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde yürütülen “ADR Sürücü Eğitimi için e-öğrenme ve Web Uygulamaları-ADR Sürücü Eğitiminde Uzaktan Eğitim ve Web Uygulamaları” isimli projenin kapanış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Programda konuşan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, taşımacılıkta dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birinin tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanması olduğunu belirtti. Türkiye’de yılda 20 milyon tonun üzerinde tehlikeli malın karayolu ile taşındığını söyleyen Apaydın, “Bunun büyük bir kısmını akaryakıt/LPG/LNG taşımacılığı oluşturmaktadır. Ve bu sektör gittikçe de büyümektedir. Taşımacılığın büyük bir kısmı şirketler, geri kalanı ise bireysel esnaflar tarafından yerine getirilmektedir. Bilindiği üzere ‘ADR Konvansiyonu’ uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bu gün itibariyle 27 Avrupa Birliği üyesi olmak üzere Türkiye’nin de içinde bulunduğu toplam 50 ülkenin taraf olduğu uluslararası bir anlaşmadır. Türkiye 22 Mart 2010’da Anlaşmayı imzalamış ve gerekli iç mevzuatı oluşturmaya başlamıştır. Bu kapsamdaki çalışmaları yürütmek üzere Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı bünyesinde Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü kurulmuştur” diye konuştu. Federasyonlarının bu konuyu önemseyerek Pamukkale Üniversitesinin proje ortaklığı teklifine olumlu baktığını hatırlatan Apaydın, “Projemizin lideri Pamukkale Üniversitesi, ortakları ise Federasyonumuz ile birlikte İtalya ve Avusturya’dan ADR sürücü eğitimi konusunda uzman iki eğitim merkezidir. Ayrıca iştirakçi olarak İsviçre’den bir üniversite de projemizde yer almaktadır” şeklinde konuştu. Projenin amacıyla ilgili bilgi veren Apaydın, “Ortaklaşa hazırlanan mesleki yeterliliklere dayalı olarak geliştirilen uzaktan eğitim programı ve dijital materyaller ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu ADR (SRC 5) temel eğitime destek olmaktır. Bildiğiniz üzere, şoför esnafı mobil durumda olup, ömrünün büyük bir bölümünü yollarda geçirmektedir. Eğitim merkezlerinde aldıkları eğitim yanında, cep telefonlarından bile kolayca ulaşabilecekleri dijital eğitim materyalleri ile bilgilerini tazelemeleri, iş başında iken unuttukları bir konuyu hatırlamaları mümkün hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Proje sonuçları ulusal olarak raporlandı

TŞOF Proje Danışmanı Nuran Senar, toplantıda yaptığı sunum ile proje sürecinden bahsetti. Pilot eğitim çalışmalarıyla ilgili konuşan Senar, “5 tane sürücüyle bir ön pilot eğitim yaptık. Bu ön eğitimden sonar geri bildirimlerle tekrar çalışarak 24 saatlik bir eğitim daha yaptık. TŞOF olarak öncelikle eğitim konularını belirledik. Bunlar hangi tarihte ve ne tür katılımcılarla gerçekleşecek, bunları belirledik. Bu eğitimlere projenin uzmanları destek oldu. Ortak bir anket uyguladık ve sonuçları da sonunda ulusal olarak raporladık. 4 ay içinde bu eğitimlerin tümü tamamlandı" diye konuştu.

52 binden fazla sürücüye SRC 5 belgesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Giray Yüksel ise toplantıda “Türkiye’de ADR Mevzuatı ve Uygulamaları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yüksel, Bakanlık tarafından düzenlenen sınavlarda 61 bin kişinin başarılı olduğunu ve 52 binden fazla sürücüye de SRC 5 belgesinin düzenlendiğini kaydetti. Eğitim programlarının önemine dikkat çeken Yüksel, “Eğiticilerin kaliteleri olmasını istiyoruz ki eğittikleri insanlara belli bir donanım kazandırabilsinler. Çeşitli tarihlerde düzenlenen eğitimlerde 220 SRC 5 eğitimcisi eğitilmiştir. Eğitim kuruluşlarının ve sektörün kalifiye ihtiyacı bu şekilde karşılanmıştır. Bizim için uluslararası alanda şoförlerin sıkıntı yaşamaması çok önemli. SRC 5 belgesinin o yüzden dijital ortamda doğrulanabilir olmasıyla önemli bir adım attık. SRC 5 belgelerinin arka kısmında QR kod ve barkod uygulaması yaptık” dedi.

Toplantıya TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’ın yanı sıra Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri, uluslararası proje paydaşları, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden sürücüler ve proje eğitimcileri katıldı.

