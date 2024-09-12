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Adrasan nerede? Adrasan'a nasıl gidilir? Adrasan yol tarifi

Burcu Tufan Burcu Tufan
09.09.2024 19:06
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2 kilometrelik kumsalı ve tarihi yerleri ile turistlerin uğrak noktalarından biri olduğu bilinen Adrasan, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir tatil beldesidir. Muğla ve Antalya illerinin arasında kalan bir bölgede konumlanan bu turistik rotanın hangi şehre ve ilçeye bağlı olduğu merak edilir. Bu kapsamda Adrasan’a gidip incelenen yerleşim yerindeki antik kentleri, plajları ve doğal alanları keşfetmek isteyenler için ayrıntılı bilgiler derlenmelidir.

Adrasan nerede? Adrasan'a nasıl gidilir? Adrasan yol tarifi

Akdeniz Bölgesi’nin turistik beldelerinden biri olan Adrasan, hem tarihi hem de doğal mirasları ile dikkat çeker. Bu yerleşim alanının özellikle 2 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla popüler olduğu söylenebilir. Dolayısıyla “Adrasan nereye bağlı?” sorusu yanıtlanmalı ve bu rotada bulunan uğrak yerler ele alınmalıdır. Ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgedeki uğrak noktalarından olan Adrasan’a uzak veya çevre illerden ulaşmak isteyen kişilere bu sahil kasabasına hangi ulaşım yollarıyla varıldığı açıklanmalıdır.

Adrasan nerede?

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ve 2 kilometre uzunluğa sahip olan kumsalıyla adından söz ettiren Adrasan bir sahil beldesidir. Bu sahil beldesinin Muğla ile Antalya illerinin arasında kalan bir bölgede konumlandığı söylenebilir. Kumluca ilçesine bağlı olan Adrasan, idari açıdan Antalya sınırları içerisindedir. Bulunduğu il ve ilçenin en çok turist çeken rotalarından biri olduğu belirtilen Adrasan’ın eski adı Çavuşköy’dür. Bu sahil kasabasının Antalya’ya olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 95 kilometredir.

Adrasan'a nasıl gidilir?

Antalya Havalimanı’na 111, il merkezine 95, Kumluca’ya ise 14 kilometre uzaklıkta olduğu bilinen Adrasan’a gidilmesini mümkün kılan çeşitli ulaşım yolları vardır. Bunlar arasında kara yolculuğu ön plana çıksa da farklı şehirlerden Adrasan’a gidecek olan kişilere detaylı bilgi verilmelidir. Adrasan Kalesi ve Deresi, Likya Yolu, Suluada, Olympos Antik Kenti, Gelidonya Feneri gibi turistik yerler ile popüler mekanların keşfedilebildiği bu ilçeye aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir:

  • Adrasan’a uzak bir bölgeden hava yoluyla gitmek isteyen kişiler ilk olarak Antalya Havalimanı’na varmalıdır. Ardından bu sahil beldesine gidilmesi için Kemer-Kumluca istikametine doğru yola çıkılmalıdır. Bu doğrultuda araç kiralama veya Adrasan’a yakın bir bölgeden taksiye binme seçeneklerinden yararlanılması mümkündür.

  • Adrasan’a direkt olarak özel araçla gitmeyi planlayanlar Kumluca/Antalya rotasını takip etmelidir. Kumluca’ya yaklaşan kişiler haritadan Adrasan yol tarifi desteği alarak yaklaşık olarak 20-25 dakika içerisinde bu sahil kasabasına ulaşabilir.

  • Adrasan sahil kasabasına otobüsle gitmek isteyen kişiler, ilk olarak Antalya ilinin otogarına varan araçlarla seyahat etmelidir. Otogara varan kişiler Finike, Kaş, Patara otobüslerine binerek Adrasan’a yakın olan bölgelere ulaşabilir. Bu yöntemle otobüsle seyahat edildikten sonra varış rotasından taksiyle veya yürüyerek Adrasan’a gidilmesi uygundur.
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Anahtar Kelimeler:
antalya Kumluca Adrasan
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