Adrasan nerede? Adrasan'a nasıl gidilir? Adrasan yol tarifi

Akdeniz Bölgesi’nin turistik beldelerinden biri olan Adrasan, hem tarihi hem de doğal mirasları ile dikkat çeker. Bu yerleşim alanının özellikle 2 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla popüler olduğu söylenebilir. Dolayısıyla “Adrasan nereye bağlı?” sorusu yanıtlanmalı ve bu rotada bulunan uğrak yerler ele alınmalıdır. Ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgedeki uğrak noktalarından olan Adrasan’a uzak veya çevre illerden ulaşmak isteyen kişilere bu sahil kasabasına hangi ulaşım yollarıyla varıldığı açıklanmalıdır.

Adrasan nerede?

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ve 2 kilometre uzunluğa sahip olan kumsalıyla adından söz ettiren Adrasan bir sahil beldesidir. Bu sahil beldesinin Muğla ile Antalya illerinin arasında kalan bir bölgede konumlandığı söylenebilir. Kumluca ilçesine bağlı olan Adrasan, idari açıdan Antalya sınırları içerisindedir. Bulunduğu il ve ilçenin en çok turist çeken rotalarından biri olduğu belirtilen Adrasan’ın eski adı Çavuşköy’dür. Bu sahil kasabasının Antalya’ya olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 95 kilometredir.

Adrasan'a nasıl gidilir?

Antalya Havalimanı’na 111, il merkezine 95, Kumluca’ya ise 14 kilometre uzaklıkta olduğu bilinen Adrasan’a gidilmesini mümkün kılan çeşitli ulaşım yolları vardır. Bunlar arasında kara yolculuğu ön plana çıksa da farklı şehirlerden Adrasan’a gidecek olan kişilere detaylı bilgi verilmelidir. Adrasan Kalesi ve Deresi, Likya Yolu, Suluada, Olympos Antik Kenti, Gelidonya Feneri gibi turistik yerler ile popüler mekanların keşfedilebildiği bu ilçeye aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir: