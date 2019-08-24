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Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye’nin etkileyici yerlerinden eski adı ‘Eğin’ olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde çekilen görüntüler beğeniye sunuldu.Kemaliye’nin, sürekli ve sürdürülebilir kaliteli turizm çerçevesinde, ulusal ve uluslararası tanıtımı için Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) tarafından Yapımcı, Yönetmen Muhammet Kösen’e hazırlatılan ve 40.

Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye’nin etkileyici yerlerinden eski adı ‘Eğin’ olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde çekilen görüntüler beğeniye sunuldu.
Kemaliye’nin, sürekli ve sürdürülebilir kaliteli turizm çerçevesinde, ulusal ve uluslararası tanıtımı için Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) tarafından Yapımcı, Yönetmen Muhammet Kösen’e hazırlatılan ve 40. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği ağırlıklı 2019 klibi beğeniye sunuldu.
Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri Genel Koordinatörlüğünü yapan Dr. Feridun Çelikmen, Kemaliye’nin her türlü doğa ve akarsu sporları için oldukça elverişli bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek hazırlanan klibi paylaşıp, beğeniye sundu.
Kısa sürede sosyal medyada oldukça beğeni toplayan klip Türkiye’den ve yurt dışından birçok vatandaşın dikkatini çekti.

Kemaliye
Kemaliye, Erzincan’ın dokuz ilçesinden en ünlü olanı. Erzincan’ın incisi olarak tanımlanıyor. Kemaliye’de dünyanın en zorlu yolu ve Amerika’daki Büyük Kanyon’dan sonra dünyadaki en büyük ikinci kanyon yer alıyor. Türkiye’de bir ilk olarak Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleşen ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen base jump atlayışları 2009 - 2019 yılları arasında aralıksız her yıl uluslararası boyutta dünyanın her bölgesinden sporcuların katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu
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