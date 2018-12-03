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Adrenalin Edition 18.12.1 yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 09:46 | Son Güncelleme

AMD ekran kartları için AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.12.1 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme ile Just Cause 4 oyunu için ön hazırlık yapılıyor. Güncellemenin diğer detayları haberimizde.

Adrenalin Edition 18.12.1 yayınlandı!

Ekran kartları savaşında işler kızışmaya devam ediyor. Nvidia’nın RTX teknolojisine karşılık vermek için henüz bekleyen AMD, bu açığını güncel sürücüler ile kapatmak istiyor. AMD şimdi de 4 Aralık 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan oyun Just Cause 4 için bir güncelleme yayınladı.

Radeon Software Adrenalin Edition 18.12.1 güncellemesi ile şimdiden Just Cause 4 oyununa destek sağlanıyor. Güncelleme ile ayrıca Assassin’s Creed: Odyssey oyununda yaşanan sorunlar da çözülüyor. Artık eskimeye yüz tutmuş olan Windows 7’de yaşanan driver sorunları da bu güncelleme ile çözülüyor.

Eğer AMD ekran kartına sahipseniz aşağıdaki bağlantılan AMD’nin son sürümünü indirebilirsiniz. İnce ayar yapmadıysanız yine her zaman olduğu gibi bu seferde de temiz kurulum yapmayı lütfen atlamayın.

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Anahtar Kelimeler:
Adrenalin Edition 18.12.1 teknoloji

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