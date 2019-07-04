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'Adrenalin olsun diye' kadını yerlerde sürükleyip çantasını çaldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Adana'da yolda yürürken arkasından motosikletle yanaşan iki kişinin saldırısına uğrayan kadın, kapkaç mağduru oldu. Yerlerde sürüklenerek çantası çalınan kadının kapkaça uğradığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayın zanlıları polisin 250 farklı kamerayı incelemesinin ardından bulundu. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu yakalanan zanlıların, 'Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık' demesi ise duyanlara 'pes' dedirtti.

Olay, 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.40 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Jale D. Ö. (46) isimli kadının çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. O anlar çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadın yolda sürüklendi

Görüntülerde, spor motosikletin arkasında oturan şahsın, Jale D.Ö.’nün omzundaki çantayı tutarak çektiği görüldü. Kadın çantayı bırakmak istemeyince çekmenin şiddetiyle yere düştü.
Bir süre yolda sürüklenen ve kol ve bacaklarından yaralanan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

250 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

250 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletli iki kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen polis, kapkaçın gerçekleştirildiği motosikleti yanmayan sol farından tespit etti. Kapkaççıların Ömer Y. (32) ile Furkan A. (19) olduğunu belirleyen polis, şahısları çabucak yakaladı.

'ADRENALİN OLSUN DİYE YAPTIK'

'ADRENALİN OLSUN DİYE YAPTIK'
Tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edilen Ömer Y. ile Furkan A.’nın, çaldıkları çantayı Seyhan Baraj Gölü kenarında yaktıkları, içerisindeki cep telefonunu da göle attıkları belirlendi. Şahısların emniyetteki sorgularında, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin, heyecan olsun diye yaptık” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Y. ile Furkan A. tutuklandı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana Motosiklet kapkaç

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