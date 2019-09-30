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Adrenalin Park okçuları ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:43 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi ve Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 3 gün süren Türk Okçuluğu Kampı sona erdi.Gürsu Ericek Adrenalin Park’ta düzenlenen kampa çeşitli şehirlerden 300 ’ü aşkın kişi katıldı.

Adrenalin Park okçuları ağırladı

Gürsu Belediyesi ve Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 3 gün süren Türk Okçuluğu Kampı sona erdi.
Gürsu Ericek Adrenalin Park’ta düzenlenen kampa çeşitli şehirlerden 300 ’ü aşkın kişi katıldı. Tarihin derinliklerinden gelen Türk okçuluğunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geleneksel dokusu korunan ata sporumuzun yaşatılmasında gençlerimize hassasiyet diliyorum. İlçemizde sporun her dalında, gerek doğa sporları, gerek salon sporları alanında her türlü imkana sahibiz. Adrenalin Park da bu spor tesislerimizden biri. Tabiat ve spor seven misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar birçok programda misafirlerimizi ağırladığımız Adrenalin Park’ın, bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde taçlandıracak bir tesis olarak daha iyi hizmet vermesi için çalışmalarımız sürüyor. Adrenalin Park’ın sahip olduğu doğal zenginliğiyle ve sunduğu konforlu imkanlarla doğa sporları alanında Bursa’nın., hatta ülkemizin gözde merkezleri arasında yerini alması için çalışıyoruz. Geçen yıllarda yapılan Türk Okçuluk Kampının bu sene de ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür organizasyonların gelenekselleşerek, marka değeri olan organizasyonlar olarak uzun yıllar sürmesini istiyoruz ” dedi.
Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın, kampın Gürsu’da tekrar yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Gürsu İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mustafa Işık, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, Türk Okçuluğu Federasyon yetkilileri, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, AK Parti yöneticileri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile doğa ve adrenalin sevenlerin iştirakiyle gerçekleştirilen ödül töreninin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Adrenalin Park okçuları ağırladı

Adrenalin Park okçuları ağırladı

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