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Adrenalin Park’a ikinci zipline

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde mekânlarından Gürsu Adrenalin Park, BEBKA’dan alınan hibe desteğiyle geliştiriliyor.Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirâkler Müdürlüğü Stratejik Plânlama Birimi tarafından oluşturulan “Ericek Adrenalin Park’la Bursa’da Dört Mevsim Turizm Projesi”, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) alınan 400 bin TL’lik hibe desteği ve Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilecek 120 bin TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor.

Adrenalin Park’a ikinci zipline

Doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde mekânlarından Gürsu Adrenalin Park, BEBKA’dan alınan hibe desteğiyle geliştiriliyor.
Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirâkler Müdürlüğü Stratejik Plânlama Birimi tarafından oluşturulan “Ericek Adrenalin Park’la Bursa’da Dört Mevsim Turizm Projesi”, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) alınan 400 bin TL’lik hibe desteği ve Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilecek 120 bin TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor. İkinci zipline hattı, okçuluk poligonu, Osmanlı otağı çadırı, utv araçlar, güvenlik ve kamera sistemleri, tuvalet ve lavabolar, jeneratör, çevre düzenleme, 6 ay süresince tanıtım personeli istihdamı konularında alım ve yapım işleri gerçekleştirilecek.
Adrenalin Parkı’n sadece Gürsu sınırlarında değil uluslararası çapta turizm merkezi olması hedefiyle projeler ürettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’nun tarihî ve tabiî zenginlikleriyle ön plâna çıktığı önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Adrenalin Park ile ilçemizin alternatif turizm alanında gelişmesini hedefliyoruz. Tesisimiz, yaz kış muhteşem manzaralar sunan tabiî güzelliğiyle, birçok branşta spor yapma ve doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirme imkânı sunmakta. Bilhassa gençlerimizin sporla uğraşarak enerjilerini faydalı şekilde kullanmalarına imkân sağlayan tesisimiz birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmakta” dedi.
Bölgede yamaç paraşütü, tırmanma ve off road yarışları, doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık v.b. faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Adrenalin Park’a ikinci zipline

Adrenalin Park’a ikinci zipline

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