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Adrenalin tutkunlarının adresi fotoğraf platosuna dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:37 | Son Güncelleme

Rafting tutkunu yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alan Manavgat Köprüçay, eşsiz doğasıyla doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor - Hafta sonu evlenen çiftlerden Tuncay Tuncer: - "Her mevsim bize farklı bir fon sunuyor. Biz de bunu değerlendiriyoruz"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, manzarasıyla adeta doğal fotoğraf platosuna dönüştü.

Her yıl yaklaşık 700 bin yerli ve yabancı turistin 14 kilometrelik parkurda macerayla adrenalini yaşadığı Köprüçay, evlenecek çiftler için doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

Yeşilin farklı tonlarının sergilendiği ve Toros Dağları'ndan doğarak Akdeniz'e dökülen çayın sunduğu görsel şölen, gelin ve damat adaylarının da en önemli günlerini ölümsüzleştirmek için gittikleri adresler arasında yer alıyor.

Doğasının yanı sıra nehrin batısındaki dağlık arazide bulunan tarihi Selge (Zerk) şehri, nehir kenarındaki kaleler, su kemerleri, Roma dönemine ait köprüler ve tarihi yollar da fotoğraf kareleri için alternatif alanlar oluşturuyor.

- Evlenecek çiftlere doğa farklı fon sunuyor

Evlenen Nurgül ve Tuncay Tuncer çifti de hayatlarını birleştirdikleri gün Köprülü Kanyon ile Köprüçayı'na geldi. Çift, eşsiz doğanın içinde mutluluklarını ölümsüzleştirmek istedi.

Nurgül Tuncer, düğün gününün herkes için ayrı bir öneminin olduğunu belirterek, "Ömür boyu bakacağımız, çocuklarımıza ve torunlarımıza göstereceğimiz fotoğrafların da özel olmasını istedik. Burada çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Beyaz gelinlikle yeşilin farklı tonları arasında kayboldum. Nehir ise bize alternatif bir mekan sundu." diye konuştu.

Tuncay Tuncer de artık insanların kapalı ortamlarda fotoğraf çektirmekten sıkıldığını söyledi.

Tuncer, "Doğa bize sınırsız bir imkan sunuyor. Ülke olarak farklı bir doğaya sahibiz. Dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Her mevsim bize farklı bir fon sunuyor. Biz de bunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Antalya Fotoğraf platosu Köprüçay Manavgat Rafting

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