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Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle e-Devlet uygulamalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, adres değişikliği yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden e-devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılabilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.


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E Devlet adres değişikliği bildirimi

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