Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılabilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz.

Hizmet için https://t.co/FXTFPGqlN6 @TC_icisleri @AliTahaKoc pic.twitter.com/yM8Auk1zoT — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 11, 2020



