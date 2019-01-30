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Adres kaydı bildirimi için son 2 gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 05:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesinde adres kaydı bildiriminde bulunmayanların yarın saat 17.00’a kadar ilçe nüfus müdürlüklerine adres bildiriminde bulunmaları gerektiğini bildirdi.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşa "İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları" yönünde daha önceden bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesinde adres kaydı bildiriminde bulunmayanların yarın saat 17.00’a kadar ilçe nüfus müdürlüklerine adres bildiriminde bulunmaları gerektiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşa "İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları" yönünde daha önceden bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Bu bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişinin güncel adres bildiriminde bulunduğu ifade edilerek, "Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak 2019 saat 17.00’a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

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