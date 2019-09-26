HABER

Adres Patent’ten orman yangınları için farkındalık projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

Adres Patent, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bir proje başlattı.

Adres Patent’ten orman yangınları için farkındalık projesi

Adres Patent, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bir proje başlattı. Şirket, yıl sonuna kadar her bir müşterisi için için bir ağaç fidanı (ağaç tohumu) dikecek.

İstanbul’dan Tokat’a, Sivas’tan İzmir’e, Antalya’dan Balıkesir’e, Türkiye’nin birçok kentinde görülen orman yangınları hem doğal hem de beşeri olarak ciddi kayıpların yaşanmasına neden oldu. Orman Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde, Türkiye’de bin 345 yerde orman yangını çıktı. Bu yangınlarda toplam 2 bin 987 hektar zarar gördü. Açıklanan verilerde hektar bazındaki oranın 2 bin 765 futbol sahasına denk geldiği, bunun bin 244’ünün son bir ayda oluştuğu belirtildi.

2023 yılına kadar ‘1 milyon patent’ sloganıyla yola çıkan Adres Patent, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bir proje başlattı. Projede Adres Patent, yıl sonuna kadar her bir müşterisi için bir ağaç fidanı (ağaç tohumu) dikerek, orman yangınları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"Şu anda ilk etapta 30 bin ağaç dikimi ile başlayacağız"
Projeye, TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün de katkı sağlaması beklenirken ağaç fidanı dikimlerine, talepler alındıktan sonra toprağın dikime elverişli hale gelmesine müteakip başlanması planlanıyor. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Projede portföyümüzde bulunan, ayrıca bize işveren müşterilerimiz adına ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Şu anda ilk etapta 30 bin ağaç dikimi ile başlayacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yangın ve orman yangını sistemleri konusunda ürün geliştiren ve bu ürünlerin patentine ilişkin en fazla başvuru yapan ülkelerin sıralamalarını da paylaşan Akbulut, "Yangın alarmı, algılama sistemler ve bu tarz alanlarda en fazla ürün geliştiren ve bu ürünlerin patentini alan ülkeler arasında ilk sırada Çin yer alıyor, Çin’i sırasıyla; Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Fransa, Birleşik Krallık ve Rusya takip ediyor. Kurum bazında ise Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile Avrupa Patent Ofisi (EPO) sıralamada yer alıyor. Ülkemizdeki doğal zenginlikleri korumak için yangın sistemleri alanında daha fazla ürün geliştirmeli ve bu ürünlerin patentini de ivedi bir şekilde alarak ihraç etmeliyiz" dedi.

PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını bugün erişime açıyoruz”YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını bugün erişime açıyoruz”
Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul'da toplanma alanları nereler?

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'daki depremde caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İstanbul'da deprem sonrası büyük panik! Trafik kilitlendi (İBB yol durumu)

İstanbul'da büyük panik! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.