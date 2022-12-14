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Adres sorduğu kişi tarafından vuruldu!

14.12.2022 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bir kişi, adres sorduğu bir şahsın silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Adres sorduğu kişi tarafından vuruldu!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi yakınlarında motosikletiyle seyir halinde olan Muhammed K., iddialara göre adres sormak için yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahsı durdurdu. Bu sırada şahıs ile Muhammed K., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kimliği belirsiz şahıs, yanında bulunan tabancayla Muhammed K.'ye ateş açtı.

Bacaklarından vurulan Muhammed K., kanlar içerisinde yere yığılırken silahını ateşleyen şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

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