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Adrese teslim e-Devlet şifresine nasıl başvuru yapılır? e-Devlet şifreleri eve mi gelecek?

10.04.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adrese teslim E-devlet şifresi dönemi başladı. Türkiye genelinde başlayan uygulamanın ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden Adrese teslim e-Devlet şifresine nasıl başvuru yapılır? sorusunu araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Adrese teslim e-Devlet şifresine nasıl başvuru yapılır? e-Devlet şifreleri eve mi gelecek?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanı Ali Taha Koç, Ankara ve İstanbul'un ardından tüm Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-devlet şifresi' hizmetinin başladığını duyurdu. Peki, Adrese teslim e-Devlet şifresine nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...

ADRESE TESLİM E-DEVLET ŞİFRESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi hizmetinin başlatıldığını duyurdu.

Koç, daha önce e-devlet kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerine talep edebileceklerini açıkladı.

E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilen şifre talebi önce PTT AŞ'ye iletilecek. Ardından şifre PTT Kargo personeli tarafından zarfı ile teslim edilecek.

ADRESE TESLİM E-DEVLET ŞİFRESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN


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e-devlet

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