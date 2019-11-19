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Adrese teslim kaçak içki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Adana polisi kargo ile kaçak içki gönderen 2 kişiyi, kargo şubesinin deposunda çok miktarda kaçak içki yapımında kullanılan malzemeyle yakaladı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kargo şirketinden adreslere kaçak içki gönderildiği ihbarını aldı.

Adana polisi kargo ile kaçak içki gönderen 2 kişiyi, kargo şubesinin deposunda çok miktarda kaçak içki yapımında kullanılan malzemeyle yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kargo şirketinden adreslere kaçak içki gönderildiği ihbarını aldı. Polis, kargonun Yeşiloba Mahallesi’ndeki şubesinin deposuna yaptığı baskında 4 bin 560 adet 50 miligramlık değişik markalarda viski kit ve aromaları, 50 litre anason, 200 litre gliserin, 30 litre açık halde viski aroması, 52 kesafet ölçer, 90 şırınga ele geçirildi.
Polis yaptığı baskında birçok içki malzemesinin paketlenerek adreslere gönderilmek üzere olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili R.D. ve M.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.

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