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Adresi şaşırdı, "demokrasi dersi" vermeye kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Fransız parlamenter Sonia Krimi, NATO PA toplantısında tepki gören sözlerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini Twitter'da engellediğini öne sürüp demokrasi dersi vermeye çalıştı - Engellendiğini zanneden Krimi'nin Bakan Çavuşoğlu'nun adresini yanlış yazdığı görüldü

Fransız Parlamenter Sonia Krimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter adresini yanlış yazıp kendisine ulaşamayınca engellendiğini sandı. Kendi hatası nedeniyle Çavuşoğlu'nun adresine ulaşamayan Krimi, bunun üzerine demokrasi eleştirileri yaptı.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Fransız parlamenter Krimi, Twitter'dan Çavuşoğlu'nun kendisini engellediğini zannetti.

"MevlutCavusoglu" adresini etiketlemek yerine "MevlutCavusolgu" yazarak etiketleme yapan Krimi, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni Twitter'dan engellemeye karar verdi. Güzel bir demokrasi ve diplomasi dersi!" ifadesini kullandı.

Ancak Bakan Çavuşoğlu, Krimi'yi herhangi bir platformdan engellemedi.

NATO PA Toplantısında Krimi, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu'nun "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır." yanıtını vermesi üzerine Fransız parlamenter salonu terketmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Mevlüt Çavuşoğlu Sonia Krimi

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