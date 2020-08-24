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Adresini ifşa etmekle tehdit emişti! Kadıköy'deki olayla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kadıköy'de maske takmadığı gerekçesiyle polislerin müdahale ettiği kadının adresini kargo sisteminden bulup linç çağrısında bulunan kargo şirketi personeli ile ilgili, şirket yetkililerinden basın açıklaması geldi.

Adresini ifşa etmekle tehdit emişti! Kadıköy'deki olayla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama

Yurtiçi Kargo yetkilileri, sosyal medya üzerinden 22.08.2020 tarihinde R.B. isimli şahsı, adres bilgilerini ifşa etmekle tehdit eden personeli ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimiz üzerinden cumartesi günü "R.B." ismini sorgulayan şahıs tespit edilmiş ve ilgili kişinin iş akdi feshedilmiştir. Şahsın, ilgili sorgulama ekranında R.B.'ye ait hiçbir dataya ulaşamadığı, R.B. isminde sahte bir profil oluşturduğu tespit edilmiştir. İlgili personel, bu yöntemle dataya ulaşmış gibi bir algı yarattığını da beyan etmiştir.

'İŞ AKDİ FESHEDİLDİ'

İş akdinin feshedilmesi dışında, kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup gelişmeler şirketimiz tarafından yakından takip edilecektir/edilmektedir.

Yurtiçi Kargo'da tüm bilgileriniz güvendedir ve bu tarz ihlallere hiçbir zaman göz yumulmamış ve bundan sonra da asla göz yumulmayacaktır. Yurtiçi Kargo TS EN ISO 22301, TS EN ISO 27001 ve TS EN ISO 20000 belgeleri ile bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini garanti altına alan bu üç sertifikaya sahip ilk ve tek kargo şirketidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: DHA


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