HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adresini ifşa etmekle tehdit etmişti! Kadıköy'deki olayla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama

Adresini ifşa etmekle tehdit etmişti! Kadıköy'deki olayla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kadıköy'de maske takmadığı gerekçesiyle polislerin müdahale ettiği kadının adresini kargo sisteminden bulup linç çağrısında bulunan kargo şirketi personeli ile ilgili, şirket yetkililerinden basın açıklaması geldi.

Yurtiçi Kargo yetkilileri, sosyal medya üzerinden 22.08.2020 tarihinde R.B. isimli şahsı, adres bilgilerini ifşa etmekle tehdit eden personeli ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimiz üzerinden cumartesi günü "R.B." ismini sorgulayan şahıs tespit edilmiş ve ilgili kişinin iş akdi feshedilmiştir. Şahsın, ilgili sorgulama ekranında R.B.'ye ait hiçbir dataya ulaşamadığı, R.B. isminde sahte bir profil oluşturduğu tespit edilmiştir. İlgili personel, bu yöntemle dataya ulaşmış gibi bir algı yarattığını da beyan etmiştir.

'İŞ AKDİ FESHEDİLDİ'

İş akdinin feshedilmesi dışında, kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup gelişmeler şirketimiz tarafından yakından takip edilecektir/edilmektedir.

Yurtiçi Kargo'da tüm bilgileriniz güvendedir ve bu tarz ihlallere hiçbir zaman göz yumulmamış ve bundan sonra da asla göz yumulmayacaktır. Yurtiçi Kargo TS EN ISO 22301, TS EN ISO 27001 ve TS EN ISO 20000 belgeleri ile bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini garanti altına alan bu üç sertifikaya sahip ilk ve tek kargo şirketidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indiSamsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indi
17 Ağustos depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?17 Ağustos depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
En Çok Okunan Haberler
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Yine aynı manzara!
Yine aynı manzara!
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Diğer Haberler
FOX TV’de Fatih Portakal yerine geleceği iddia edilen Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında?
Fatih Portakal yerine geleceği söylenen Selçuk Tepeli kimdir?
İstanbul Sözleşmesi Sadece Kadın Haklarını Kapsamıyor! Bakın detayları nelermiş?
İstanbul Sözleşmesi sadece kadın haklarını kapsamıyor!
Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarı! 'Çocuk, takabildiği yaşta maske takmalı'
Prof. Dr. Ceyhan'dan çocuklar için kritik 'maske' uyarısı
Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indi
Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indi
Hayatı kabusa dönüştü: Çevirme görünce rengim atıyor
Akılalmaz olay! Hem ölü hem diri: Çevirme görünce rengim atıyor
Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek? İrfan Değirmenci açıklama yaptı!
Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.