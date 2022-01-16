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Adriana Lima 9 milyon dolara aldı! Bakın kaç katına sattı

16.01.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Adriana Lima yatırımını gayrimenkule yaptı. Adriana Lima 9 milyon dolara aldığı malikanesini dört katından fazla bir fiyata sattı.

Adriana Lima 9 milyon dolara aldı! Bakın kaç katına sattı

Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modeli Adriana Lima emlağa yatırım yaptı. Bir dönem Metin Hara ile aşkıyla da Türkiye'de popüler olan Lima aldığı malikaneyi sattı.

Brezilyalı süper model Adriana Lima, Miami’de 2010’da 9 milyon dolara aldığı malikanesini dört katından fazlasına sattı. Malikaneye 40 milyon dolara alıcı buldu.

Malikanede dört yatak odası, dört banyo, bir havuz ve bir iskele mevcut.

Pandemiden sonra Miami’ye üst gelir grubundan göç arttı. Lima da bu fırsatı değerlendirdi. Modelin serveti 95 milyon dolar.


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