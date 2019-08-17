MAGAZİN

Adriana Lima ABD vatandaşı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

ABD vatandaşlığına hak kazanan Brezilyalı model Adriana Lima, "Bugün önemli bir gün. ABD vatandaşı oldum" mesajıyla duyurdu.

Türk yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra bu kez de Türk iş adamı Emir Uyar ile birlikte olmaya başlayan Adriana Lima, mutluluğunu ve heyecanını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Adriana Lima

Yaşadığı birlikteliklerle gündemde olan Adriana Lima, hayatının en heyecanlı günlerinden birini yaşadı.
Türk yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra bu kez Türk işinsanı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan Lima, mutluluğunu ve heyecanını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
ABD vatandaşlığına hak kazanan Lima, avukatıyla çekilen bir pozunu Instagram hesabında yayınladı.
"Bugün önemli bir gün. ABD vatandaşı oldum" diyen 38 yaşındaki yıldız bu süreçte kendisine destek olan avukatına da teşekkür etti.
Bu yıl Victoria's Secret'tan emekli olan Adriana Lima, Emir Uyar'la ilişkisi nedeniyle Türkiye gündeminde geniş yer buluyor.
Adriana Lima daha önce yazar Metin Hara ile birlikteydi.
İkilinin evliliğe giden ilişkileri kısa zaman önce bitti.
İşte fotoğraflarla Adriana Lima...
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Adriana Lima ABD vatandaşı

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