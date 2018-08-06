MAGAZİN

Adriana Lima'dan kayınvalideye Türk kahvesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 19:55 | Son Güncelleme

Bir süredir sevgilisi Adriana Lima’nın ABD’deki malikanesinde kalan yazar Metin Hara, önceki gün annesine kavuştu. Brezilyalı model, evinde misafir ettiği müstakbel kayınvalidesi Mirey Hara’ya elleriyle Türk kahvesi yaptı.

Adriana Lima'dan kayınvalideye Türk kahvesi

Geçtiğimiz yaz başlayan aşkları doludizgin devam eden Adriana Lima ile Metin Hara, ailelerini de tanıştırarak bu ilişkinin evliliğe gittiğini gözler önüne sermişti. Bir süredir Victoria's Secret meleğinin Beverly Hills'teki malikanesinde olan Hara'nın mutluluğu önceki gün ikiye katlandı.

Takvim Gazetesi'nin haberie göre; Metin Hara'nın annesi Mirey Hanım da soluğu ABD'de aldı. Daha önce tanışıp övgüler yağdırdığı müstakbel gelini tarafından büyük bir içtenlikle karşılanan Mirey Hara, önceki gün de Brezilyalı modelle sohbetteydi.

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O ARTIK BİZDEN BİRİ
Adriana Lima, her Türk gelini gibi müstakbel kayınvalidesine elleriyle Türk kahvesi yaptı. O anları İnstagram hesabından "Kahve zamanı" notuyla paylaştı.

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Metin Hara da annesi ve aşkının sohbet ederken fotoğrafını çekip instagram'da paylaştı. Daha önce de sevgilisi Metin Hara'ya elleriyle yemek yapan hatta evde baklava yapmayı dahi deneyen güzel model, "O artık bizden biri" dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara

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