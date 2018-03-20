MAGAZİN

Adriana Lima'dan Metin Hara paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 10:57 | Son Güncelleme

Ayrıldıkları hakkında çıkan dedikodulara Adriana Lima'dan kapak gibi yanıt geldi

Dünyaca ünlü model Adriana Lima geçen günlerde ailesiyle tanıştırdığı sevgilisi Metin Hara'yla baş başa çekilmiş bir selfiesini paylaştı

Adriana Lima bombayı patlattı!

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Geçen yaz başlayan sürpriz aşklarıyla dünya magazin basınının gündemine oturan Adriana Lima ve Metin Hara aşkı doludizgin devam ediyor.
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Haklarında dönem dönem çıkan ayrılacakları yönündeki iddiaları yaptıkları paylaşımlarla yalanlayan ikilinin buna dair son paylaşımı Adriana Lima’dan geldi.
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Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Adriana Lima, üzerine Kral ve Kraliçe yazdı.
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Adriana fotoğrafa, “Hayatının bir parçası olmaktan çok minnettar ve gururluyum… Sensiz eksiğim, çok yakında görüşürüz” notunu da düştü.
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Adriana Lima metin hara

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