Adriana Lima'dan Metin Hara paylaşımı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima geçen günlerde ailesiyle tanıştırdığı sevgilisi Metin Hara'yla baş başa çekilmiş bir selfiesini paylaştı
Adriana Lima bombayı patlattı!
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Geçen yaz başlayan sürpriz aşklarıyla dünya magazin basınının gündemine oturan Adriana Lima ve Metin Hara aşkı doludizgin devam ediyor.
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Haklarında dönem dönem çıkan ayrılacakları yönündeki iddiaları yaptıkları paylaşımlarla yalanlayan ikilinin buna dair son paylaşımı Adriana Lima’dan geldi.
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Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Adriana Lima, üzerine Kral ve Kraliçe yazdı.
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Adriana fotoğrafa, “Hayatının bir parçası olmaktan çok minnettar ve gururluyum… Sensiz eksiğim, çok yakında görüşürüz” notunu da düştü.
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