Adriana Lima'dan Metin Hara'yı yalanlayan hareket!

Büyük aşkın başlangıcı da bitişi de gündemde bomba etkisi yarattı. Adriana Lima ve Metin Hara çiftinin, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son noktayı koydukları iddia edilmişti.

Ünlü top model, ilk önce Metin Hara’yı takipten çıkarttı sonra da fotoğraflarını sildi. Herkes ayrıldıklarını konuşurken Metin Hara, ters köşe yapmış ve çıkan dedikoduların aksine ayrılmadıklarını iddia etmişti.

Metin Hara, Adriana Lima ile ilgili “Ayrılmadık. 18 Aralık’ta Amerika’ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami’de birlikte olacağız.” demişti.

ADRIANA, METİN’İ YALANLADI

Adriana Lima, Instagram hesabından Metin Hara ile olan fotoğraflarını tek tek sildi. Lima’nın 11 Haziran 2017 tarihinde paylaştığı fotoğrafı silmemesi ise kafaları karıştırdı.

Acaba Adriana Lima o paylaşımı silmeyi mi unuttu, yoksa kıyamadı mı?

İşte Adriana Lima’nın silmediği o paylaşımı;





