Adriana Lima'dan mini etekli tuvalet pozu

Eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Lima "Londra'da özel bir gündü, kız arkadaşımla birlikte bugün onun yeni yeteneğini, fotoğrafçılığını öğrendim! Yeteneğinin gelişmesini görmek için sabırsızlanıyorum! Ayrıca güzel bir moda mağazası var, hepinizin bir göz atması gerektiğine inanıyorum." notuyla paylaştı.

Aynı fotoğrafı renkli ve siyah beyaz olarak iki kere yayınladı. Lima'nın mini etekli tuvalet pozu dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.



