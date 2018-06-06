MAGAZİN

Adriana Lima derin dekoltesiyle olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

Ünlüler film galasında kırmızı halıya çıktı akıllara Angelina Jolie'nin 6 yıl önceki Oscar kıyafeti geldi. Adriana Lima geceye damga vurdu

Adriana Lima derin dekoltesiyle olay oldu

Yönetmenliğini Garry Ross'un üstlendiği ve kadrosunda sinema yıldızlarından podyumun ünlülerine kadar çok sayıda ünlünün yer aldığı Ocean's 8 filminin galası önceki gece New York'taki Alice Tully Salonu'nda yapıldı.

Kırmızı halıda şıklık yarışının yaşandığı galaya ise konukların derin yırtmaçlı kıyafetleri damga vurdu.

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Bu iddialı kıyafeti en iyi taşıyanlardan biri ise Adriana Lima oldu.

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Galada Angelina Jolie yoktu ama herkes ondan söz etti!

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Angelina Jolie, 2012 Oscar töreninde derin yırtmaçlı bir elbise giymiş ve kumaş kalın olduğu izin yırtmacı vurgulamak amacıyla ilginç bir şekilde yürümüştü. O törenden sonra da birçok ünlünün kırmızı halıda tercih ettiği yırtmaçlı gece kıyafeti giyen ünlülere "Bacaklar Angelina" lakabı takılmıştı.

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Adriana Lima Adriana Lima dekolte

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