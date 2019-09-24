Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı mı?

Victoria's Secret'ten emekli olan Adriana Lima'nın Metin Hara'nın ardından birlikteliğe başladığı Türk iş insanı Emir Uyar'dan da ayrıldığı öne sürüldü. 38 yaşındaki yıldızın Instagram hesabından Uyar'dan takibi çekmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Hara ile birlikteliklerini noktalayan Lima'nın ayrılığı yine sosyal medya hesaplarındaki takipleşmelerden ortaya çıkmıştı.

Lima'nın Emir Uyar ile birlikteliği sonrası konuşan Hara, "Kişiler ayrıldıktan sonra bir sorumluluk ya da yükümlülük sahibi de değiller birinin birine hesap sorması da doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

