Adriana Lima ile Loris Karius takipleşmeye başladı! Metin ise...

Brezilyalı model Adriana Lima geçen günlerde Instagram'a ''Kadınlar; kötü yetiştirilmiş erkekleri düzeltmek, büyütmek sizin göreviniz değil'' diye yazmış, ardından 1.5 yıllık sevgilisi, yazar Metin Hara'yı takipten çıkarmıştı.

Bu gelişme çiftin ayrıldığı şeklinde yorumlanmıştı.

Beşiktaş'ın Hollywood yıldızlarına taş çıkartan Alman kalecisi Loris Karius, Adriana Lima ile takipleşmeye başladı.

BEŞİKTAŞ'IN KALECİSİ DURMUYOR!

Kanal D'deki '2. Sayfa'nın haberine göre; Adriana Lima ve Loris Karius'un takipleşmesi Metin Hara'yı harekete geçirdi.

Metin Hara, ünlü modacı ve tasarımcı Özlem Süer'e özel olarak tasarlattığı gelin tacıyla birlikte yarın ayrıldığı iddia edilen Adriana Lima'nın yanına gidiyor.

Brezilyalı model Adriana Lima geçen günlerde Instagram'a ''Kadınlar; kötü yetiştirilmiş erkekleri düzeltmek, büyütmek sizin göreviniz değil'' diye yazmış, ardından 1.5 yıllık sevgilisi, yazar Metin Hara'yı takipten çıkarmıştı.



