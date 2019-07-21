MAGAZİN

Adriana Lima isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

Ünlü model Adriana Lima, bir çekim için yaşadığı Miami'den New York'a gitmek üzere yola çıktı. Uçağın rötar yapmasıyla başlayan aksilikler zinciri bir türlü bitmek bilmeyince de sosyal medya hesabından isyan etti.

Adriana Lima isyan etti

Adriana Lima işe giderken beklemediği aksilikler yaşadı. Adriana Lima, uçağının öğleden sonra saat 15:00'te kalkması gerektiğini belirterek "Gecikti" diye yazdı.

Sonra da gece 22:00 sıralarında New York'a indiğini ama bir türlü uçağın kapılarının açılmadığını ve beklemek zorunda olduklarını belirtti.

O anlarda hayal kırıklığına uğradığını yazan Lima "Çığlık atmak istiyorum" diye ekledi.

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Ünlü model, bütün bu gecikmenin neden kaynaklandığı konusunda bir açıklama yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı ilişkiye son veren Lima, geçtiğimiz haftalarda da Türk iş insanı Emir Uyar ile önce İtalya'da sonra da Mykonos adasında görüntülenmişti.

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