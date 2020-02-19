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Adriana Lima isyan etti: Türkiye, bilgine...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 12:21 | Son Güncelleme

Model Adriana Lima, Türkiye'de hakkında çıkan haberlere daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Adriana Lima isyan etti: Türkiye, bilgine...

Önce Metin Hara ardından da Emir Uyar ile ilişki yaşayan top model Adriana Lima, yine bir Türk ile ilişkisi olduğuna dair haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

38 yaşındaki iki çocuk annesi Lima Instagram hesabının 'hikayeler' bölümünde paylaştığı mesajında...

"Türkiye, bilgine... Ben bekarım. Bir kez daha uydurma haber yapmayı bırakın" diye seslendi.

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Geçtiğimiz hafta sonu Adriana Lima'nın genç Türk iş adamı Emir Bahadır ile ilişki yaşadığı iddiası basına yansımıştı.

Lima'nın paylaşımına Bahadır'ın yorum yapması, her ikisinin de birbirlerini takip ediyor olması bu iddialara yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima, instagram,

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