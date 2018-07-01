MAGAZİN

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 10:21 | Son Güncelleme

Defile için Paris'e giden Adriana Lima, sosyal medya hesabına yüklediği fotoğrafla ilgi odağı oldu.

Metin Hara ile aşk yaşayan dünyaca ünlü model Adriana Lima, seksi paylaşımıyla beğeni topladı.

Adriana çok cesur!

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Türk yazar Metin Hara ile sevgili olan ve haklarında yazılıp çizilenlere rağmen bu aşkta bir yılı geride bırakan Adriana Lima, sadece Türkiye magazin camiası tarafından değil Dünya magazini tarafından da merakla takip ediliyor.
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Hemen her paylaşımından bir mesaj çıkarılmaya çalışılan Lima, geride bıraktığımız gün bir defilede yer almak üzere Paris’e uçtu.
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Buradan kareleri takipçileriyle de paylaşan Adriana Lima, paylaşımlarıyla yürek hoplattı.
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Lima hikayesinden paylaştığı ‘İyi geceler Paris’ notunu düştüğü kareyle yine dikkatleri üzerine çekti.
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Uyku öncesi çektiği ve iç çamaşırlarıyla göründüğü bu kareyi hesabından paylaşan Lima, makyajsız haliyle de ne kadar güzel olduğunu gözler önüne serdi.
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metin hara Adriana Lima

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