Adriana Lima, Metin Hara'yı özledi

Adriana Lima, Instagram sayfasında, sevgilisi Metin Hara'yı aralarındaki uzaklığa rağmen çok özlediğini belirten bir mesaj paylaştı.

Lima "seni özlüyorum" yazarak elinde tuttuğu "Seni aramızdaki millerden çok daha fazla özlüyorum" yazılı bir kartpostalı paylaştı.

Aşkları dolu dizgin devam eden Adriana Lima ile Metin Hara, bir ay önce Miami sokaklarında görüntülenmişti. Yürürken arada durup öpüşen Lima ile Hara, çevredekilerin de meraklı bakışlarına hedef oldu. Metin Hara, bir ara sevgilisinin eteklerinin rüzgârda uçuşmasını önlemek için eliyle destek oldu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?