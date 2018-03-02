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Adriana Lima, Metin Hara'yı özledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 11:13 | Son Güncelleme

Top model Adriana Lima, iş programı gereği ayrı düştükleri sevgilisi Metin Hara'ya olan özlemini sosyal medya üzerinden de ilan etti.

Adriana Lima, Metin Hara'yı özledi

Adriana Lima, Instagram sayfasında, sevgilisi Metin Hara'yı aralarındaki uzaklığa rağmen çok özlediğini belirten bir mesaj paylaştı.

Lima "seni özlüyorum" yazarak elinde tuttuğu "Seni aramızdaki millerden çok daha fazla özlüyorum" yazılı bir kartpostalı paylaştı.

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Aşkları dolu dizgin devam eden Adriana Lima ile Metin Hara, bir ay önce Miami sokaklarında görüntülenmişti. Yürürken arada durup öpüşen Lima ile Hara, çevredekilerin de meraklı bakışlarına hedef oldu. Metin Hara, bir ara sevgilisinin eteklerinin rüzgârda uçuşmasını önlemek için eliyle destek oldu.

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metin hara Adriana Lima

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Gene mi bu adam yaa :((
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