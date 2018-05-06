Adriana Lima, Metin Hara'yı 'stalk'larken yakalandı

Dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile sevgilisi Türk yazar Metin Hara'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor. 11 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'ya "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dediği iddia edilen Lima, sevgilini stalk'larken yakalandı.

Metin Hara’nın bir öğrencisinin sosyal medya hesabından Hara ile fotoğraf paylaşması üzerine Adriana Lima o profili inceledi.

Profilin sahibi, storylerini Adriana Lima’nın izlediğini sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYANIN YENİ TERİMİ: STALK

Günümüzün yeni gözde kelimelerinden olan stalk, esasen birçok kişinin gün içinde farkında olmadan yaptığı bir eylemdir. Stalk sosyal medya platformunda bir kişinin başka bir hesabı incelemesi, araştırma ve gözetlemesi anlamına gelmektedir. Çoğu kişi farkında olmadan başka hesaplara göz atarken, kimileri hoşlanılan kişini hesabını inceleyebilmektedir.

STALKLAMAK VE STALKER

Stalk eyleminin yapılmasına stalklamak denilirken, sürekli bir başkasını stalklayan yani bu gözetleme ve inceleme işini yapanlara da stalker deniliyor.

