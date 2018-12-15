Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

Daha önce Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Adriana Lima, bu kez de instagram hesabında paylaştığı Hara ile çekilen bütün pozlarını sildi.

Bir süredir tanıtım yüzü olduğu firmanın çekimleri için Miami'de bulunan Brezilyalı model, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara göre belirtmediği bir yere tatile gitti.

METİN HARA 'AYRILIK YOK' DEMİŞTİ

Metin Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Haberlere konu edildiği gibi ayrılık yok. 18 Aralık’ta Amerika’ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami’de birlikte olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

