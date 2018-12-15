MAGAZİN

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.12.2018 23:05 | Son Güncelleme

Bir süredir gündemde olan Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldığı iddiasını alevlendiren hareket, Brezilyalı modelden geldi. Daha önce Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Lima, bu kez de Instagram hesabında paylaştığı Hara ile çekile bütün pozlarını sildi.

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

Daha önce Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Adriana Lima, bu kez de instagram hesabında paylaştığı Hara ile çekilen bütün pozlarını sildi.

Bir süredir tanıtım yüzü olduğu firmanın çekimleri için Miami'de bulunan Brezilyalı model, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara göre belirtmediği bir yere tatile gitti.

METİN HARA 'AYRILIK YOK' DEMİŞTİ

Metin Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Haberlere konu edildiği gibi ayrılık yok. 18 Aralık’ta Amerika’ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami’de birlikte olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Müziği bıraktı! Köye yerleşti...Müziği bıraktı! Köye yerleşti...
Kylie Jenner'in yılbaşı pozu beğeni rekoru kırdıKylie Jenner'in yılbaşı pozu beğeni rekoru kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara sosyal medya ayrılık

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Bakan Turhan kürsüye çıktı, CHP'li vekiller 'istifa' sloganı attı

Bakan Turhan kürsüye çıktı, CHP'li vekiller 'istifa' sloganı attı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

Müziği bıraktı! Köye yerleşti...

Kylie Jenner'in yılbaşı pozu beğeni rekoru kırdı

Kylie Jenner'in yılbaşı pozu beğeni rekoru kırdı

Elektrikli Şahan Gökbakar

Elektrikli Şahan Gökbakar

Nilperi Şahinkaya: Sektör kötü durumda

Nilperi Şahinkaya: Sektör kötü durumda

atv'nin hangi iddialı dizisi final yapıyor?

atv'nin hangi iddialı dizisi final yapıyor?

Aylin Koç ve Dilan Gerede Erkaya'nın aşkı tam gaz devam ediyor

Aylin Koç ve Dilan Gerede Erkaya'nın aşkı tam gaz devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.