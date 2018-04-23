MAGAZİN

Adriana Lima, New York sokaklarında poz verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

Metin Hara ile yaşadığı aşkla Türkiye'nin magazin gündeminden hiç düşmeyen model Adriana Lima, New York'ta objektif karşısına geçti.

Yazar Metin Hara ile yaşadığı birliktelikle konuşulan Adriana Lima, reklam yüzü olduğu bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçti.

Adriana Lima, New York sokaklarında poz verdi

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New York'taki çekimler sırasında derin yırtmaçlı sarı eteğiyle dikkatleri üzerine çeken Adriana Lima, poz verirken zor anlar yaşadı.
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Birbirinden farklı kıyafetlerle objektif karşısına geçen model, çarpıcı pozlar verdi.
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İşte çekimden yansıyanlar...
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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA
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