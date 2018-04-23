Yazar Metin Hara ile yaşadığı birliktelikle konuşulan Adriana Lima, reklam yüzü olduğu bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçti.
Adriana Lima, New York sokaklarında poz verdi
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New York'taki çekimler sırasında derin yırtmaçlı sarı eteğiyle dikkatleri üzerine çeken Adriana Lima, poz verirken zor anlar yaşadı.
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Birbirinden farklı kıyafetlerle objektif karşısına geçen model, çarpıcı pozlar verdi.
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İşte çekimden yansıyanlar...
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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA
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