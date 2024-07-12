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  4. Adriana Lima'nın 15 yaşındaki kızı Valentina, Victoria's Secret podyumuna çıkacak! Tepki çekti

Adriana Lima'nın 15 yaşındaki kızı Valentina, Victoria's Secret podyumuna çıkacak! Tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.07.2024 11:43
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Victoria's Secret podyumlarına 1999'da adım atıp, 3 kez Fantasy Bra'yi giyen, 5 kez de defilenin açılışını yapan Adriana Lima'nın şimdilerde 15 yaşındaki kızı gündemde. 15 yaşındaki Valentina'nın Victoria's Secret podyumuna çıkacak olması tepki çekti.

Adriana Lima'nın 15 yaşındaki kızı Valentina, Victoria's Secret podyumuna çıkacak! Tepki çekti

Genç yaşında podyumların aranan ismi olduktan sonra 1998’de Victoria’s Secret defilesinde yer alarak iyice tanınır hale gelen, 2005'te sınırlı sayıda üretilen Pirelli takviminde yer alan, 2006’da Forbes’un En Çok Kazanan Ünlüler (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer alan Adriana Lima adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dönemde hamilelik kilolarıyla gündeme gelen Adriana Lima'nın bu sefer de kızı gündemde.

2018 sonunda 23. kez düzenlenen Victoria's Secret defilesiyle jübilesini yapan Adriana Lima'nın 15 yaşındaki kızı Valentina'ya teklif gitti.

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GÜNDEM OLAN İDDİA

Lima'nın, basketsolcu Jaric ile 2009- 2016 arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen ilk göz ağrısı Valentina Lima'nın Victoria Secret mankeni olacağı iddia edildi. Annesinin izinden giden Lima'nın son hali gündeme gelirken bu karar eleştirildi.

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Valentina Lima hakkında "Sırf annesi ünlü diye böyle bir şey oluyor", "Bu kız manken olacak fizikte değil", "Saçmalık", "Nepo bebek skandalı bitmiyor" yorumları yapıldı.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima
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