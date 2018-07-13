Adriana Lima'nın Metin Hara'ya yaptığı 'düdük makarnası' olay oldu!

Adriana Lima ile Brezilya'da bulunan Metin Hara, bu defa sevgilisinin kendisi için yaptığı makarnayı paylaştı. Metin Hara'nın, sevgilisi Adriana Lima'nın yaptığı yemeği 'Bana düdük makarnası yaptı' notuyla paylaşması sosyal medyada olay oldu.

Makarnanın üzerindeki kalıp halindeki peynir ve domates dikkatleri çekerken, sosyal medyada ve Ekşi Sözlük'te Adriana Lima'nın yemek konusundaki becerisi hakkında çok sayıda yorum yapıldı.



İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları:

Adriana Lima’ya salca üstüne kalip peynirle düdük makarnası yaptiran hayat bizi yerden yere carpar arkadaslar herkes dikkatli olsun herkes

Peyniri paketle koysaydın direk kral zahmet etmişsin

-Adriana Lima makarna yapmış demek ki erkeğin kalbine giden yol midesinden geçmiyomuş

Adriana Lima'nın yaptığı makarnaymış ahsjdfk siz Türk kızlarına sallamaya devam edin beyler

Kalıp peynir konmuş makarnadir. bir yerlerde bir italyan sessizce ölüyor. o ne biçim makarna.

-Kadın peynirli makarna yapmamış makarnanın üstüne mandıra inşa etmiş.