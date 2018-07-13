MAGAZİN

Adriana Lima'nın Metin Hara'ya yaptığı 'düdük makarnası' olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 20:44 | Son Güncelleme

Türk yazar Metin Hara, aşk yaşadığı dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'nın kendisine yaptığı makarnayı sosyal medya hesabından paylaştı. Adriana Lima'nın peynirli düdük makarnası sosyal medyada olay oldu!

Adriana Lima'nın Metin Hara'ya yaptığı 'düdük makarnası' olay oldu!

Adriana Lima ile Brezilya'da bulunan Metin Hara, bu defa sevgilisinin kendisi için yaptığı makarnayı paylaştı. Metin Hara'nın, sevgilisi Adriana Lima'nın yaptığı yemeği 'Bana düdük makarnası yaptı' notuyla paylaşması sosyal medyada olay oldu.

Makarnanın üzerindeki kalıp halindeki peynir ve domates dikkatleri çekerken, sosyal medyada ve Ekşi Sözlük'te Adriana Lima'nın yemek konusundaki becerisi hakkında çok sayıda yorum yapıldı.
adriana

İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları:

  • Adriana Lima’ya salca üstüne kalip peynirle düdük makarnası yaptiran hayat bizi yerden yere carpar arkadaslar herkes dikkatli olsun herkes

  • Peyniri paketle koysaydın direk kral zahmet etmişsin

-Adriana Lima makarna yapmış demek ki erkeğin kalbine giden yol midesinden geçmiyomuş

  • Adriana Lima'nın yaptığı makarnaymış ahsjdfk siz Türk kızlarına sallamaya devam edin beyler

  • Kalıp peynir konmuş makarnadir. bir yerlerde bir italyan sessizce ölüyor. o ne biçim makarna.

-Kadın peynirli makarna yapmamış makarnanın üstüne mandıra inşa etmiş.

Oğuzhan Uğur Kanal D'de program yapacak! Oğuzhan Uğur Kanal D'de program yapacak!
İrem Derici’den 'depresyon' iddialarına yanıt!İrem Derici’den 'depresyon' iddialarına yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara

En Çok Okunan Haberler

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haluk Levent söz verdiği hayranıyla konserinde dans etti

Haluk Levent söz verdiği hayranıyla konserinde dans etti

Dünyaca ünlü buzuki virtüözü Hakan İtik yoğun bakımda

Dünyaca ünlü buzuki virtüözü Hakan İtik yoğun bakımda

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Twitter'daki temizlik Türk ünlüleri de etkiledi! En çok onlar kaybetti

Twitter'daki temizlik Türk ünlüleri de etkiledi! En çok onlar kaybetti

Oğuzhan Uğur Kanal D'de program yapacak!

Oğuzhan Uğur Kanal D'de program yapacak!

İrem Derici’den 'depresyon' iddialarına yanıt!

İrem Derici’den 'depresyon' iddialarına yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.