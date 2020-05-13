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Adriana Lima: Sabırsızlanıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yeniden seyahat etmek için sabırsızlandığını dile getirdi. Lima, "Umarım çok yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı manken Adriana Lima, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Vaktini zaman zaman spor yaparak geçiren Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seyahat özlemini dile getirdi.

Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Adriana Lima, yaptığı paylaşıma "Tekrar seyahat etmek için sabırsızlanıyorum, çok yakında gerçekleşir umarım" notunu düştü.

Ünlü model Adriana Lima, Metin Hara ile yaşadığı aşkla bir dönem uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Lima, ayrılıktan kısa bir süre sonra ise Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülenmişti.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

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