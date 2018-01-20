MAGAZİN

Adriana Lima süper minisiyle nefes kesti

MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 13:55 | Son Güncelleme 6 saat önce

Adriana Lima, önceki akşam Berlin'de düzenlenen bir markanın lansman gecesine katıldı. Podyumda siyah mini elbisesiyle boy gösteren Adriana Lima, tüm bakışları üzerine topladı.

Siyah ve süper mini elbisesiyle podyumda fırtına gibi esen Adriana Lima, nefes kesti.

Adriana Lima süper minisiyle göz kamaştırdı

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Türk Yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, katıldığı gecede dikkatli bakışları üzerinde topladı. Lima, mini elbisesiyle gözleri şaşı etti

Türk Yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, katıldığı gecede dikkatli bakışları üzerinde topladı. Lima, mini elbisesiyle gözleri şaşı etti
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Yazar Metin Hara ile olan birlikteliği ile ülkemizde sık sık gündem olan Brezilyalı model Adriana Lima, geçen gün bir kozmetik markasının Berlin'de düzenlediği tanıtım gecesine katıldı.

Yazar Metin Hara ile olan birlikteliği ile ülkemizde sık sık gündem olan Brezilyalı model Adriana Lima, geçen gün bir kozmetik markasının Berlin'de düzenlediği tanıtım gecesine katıldı.
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Adriana Lima, mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Adriana Lima, mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Siyah ve süper mini elbisesiyle podyumda fırtına gibi esen Adriana Lima, nefes kesti.

Siyah ve süper mini elbisesiyle podyumda fırtına gibi esen Adriana Lima, nefes kesti.
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Sempatik tavırlarıyla ve gülen yüzüyle herkesin gönlünde taht kuran Brezilyalı model, fit vücuduyla formunu koruduğunu bir kez daha gösterdi.

Sempatik tavırlarıyla ve gülen yüzüyle herkesin gönlünde taht kuran Brezilyalı model, fit vücuduyla formunu koruduğunu bir kez daha gösterdi.
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Alman basını, Adriana Lima'ya tam not verdi.

Alman basını, Adriana Lima'ya tam not verdi.
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Geride bıraktığımız yaza damga vuran aşklardan biri de dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara arasında yaşanan ilişki oldu.

Geride bıraktığımız yaza damga vuran aşklardan biri de dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara arasında yaşanan ilişki oldu.
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İlk olarak havalimanında dudak dudağa görüntülenen çift, hemen ardından yaptıkları Bodrum tatili ile aşklarını doyasıya yaşarken neredeyse her adımları magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti.

İlk olarak havalimanında dudak dudağa görüntülenen çift, hemen ardından yaptıkları Bodrum tatili ile aşklarını doyasıya yaşarken neredeyse her adımları magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti.
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Adriana Lima, önceki akşam Berlin'de düzenlenen bir markanın lansman gecesine katıldı.

Adriana Lima, önceki akşam Berlin'de düzenlenen bir markanın lansman gecesine katıldı.
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Podyumda siyah mini elbisesiyle boy gösteren Adriana Lima, tüm bakışları üzerine topladı.

Podyumda siyah mini elbisesiyle boy gösteren Adriana Lima, tüm bakışları üzerine topladı.
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Adriana Lima süper minisiyle göz kamaştırdı

Adriana Lima süper minisiyle göz kamaştırdı
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Adriana Lima süper minisiyle göz kamaştırdı

Adriana Lima süper minisiyle göz kamaştırdı
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Adriana Lima metin hara

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