Adriana Lima ve Irina Shayk Vogue İspanya dergisine kapak oldu

Adriana Lima ve Irina Shayk, Vogue dergisinin İspanyolca edisyonu için Ağustos 2019 sayısına kapak oldu. Ünlü fotoğraf sanatçıları Luigi ve Lango’ya çektikleri karelerde birbirinden seksi halleriyle dikkat çeken ikili, stilleriyle de kendilerine hayran bıraktı.

Yapılan moda çekiminde Louis Vuitton’dan Calzedonia’ya, Dior’dan Olivier Theyskens ve Yves Saint Laurent’e dünyaca ünlü markalara ait tasarımlar giyen eski Victoria’s Secret melekleri, siyah-beyaz konseptli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.



