MAGAZİN

Adriana Lima ve Metin Hara dudak dudağa

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü manken ve model Adriana Lima, sosyal medya sayfasından yazar sevgilisi Metin Hara ile öpüşürken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

Adriana Lima ve Metin Hara dudak dudağa

37 yaşındaki Brezilyalı manken Adriana Lima, uzun süredir aşk yaşadığı yazar sevgilisi Metin Hara’yla aşka geldi. Lima, sosyal medya sayfasından sevgilisiyle öpüştüğü anların videosunu takipçileriyle paylaştı.

UZUN SÜREDİR BİRLİKTELER

Metin Hara ile Adriana Lima’nın aşkı geçtiğimiz yaz başlamış, çiftin Bodrum’da yaptığı tatil magazin manşetlerinden düşmemişti. Attıkları her adım olay olan çiftten Adriana Lima reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili “Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz” demişti.

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Adriana Lima metin hara öpüşme

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