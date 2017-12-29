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Adriana Lima ve Metin Hara hakkında flaş iddia! Evleniyorlar mı?

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 22:49 | Son Güncelleme 5 saat önce

İlişkileri başladıkları günden beri ayrılık dedikodularının ardı arkası kesilmeyen Adriana Lima ve Metin Hara, 2 ay içinde evlenmeye karar verdi.

Adriana Lima ve Metin Hara hakkında flaş iddia! Evleniyorlar mı?

Aşkları ile aylardır magazin gündeminden düşmeyen Türk yazar Metin Hara ile Brezilyalı model Adriana Lima'nın, iki aya kadar dünya evine gireceği iddia edildi.

2 AYA KADAR EVLENECEKLER
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle: "Türk hayranları tarafından 'yenge' diye anılan dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, gerçekten yengemiz oluyor! İlk flört etmeye başladıkları haberini de veren çifte yakın bir arkadaşım, ikilinin iki aya kadar evleneceğini söyledi; hayırlısı."

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Adriana Lima metin hara

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