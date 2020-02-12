Bu yıl 92'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) geride kaldı. Fakat tören gecesinin yankıları sürüyor.

Adriana Lima'ya eleştiri yağmuru!

Ödül dağılımı ve Dolby Theater kırmızı halısındaki şıklık yarışı bir yana o gece başka etkinliklerde de kelimenin tam anlamıyla yıldız yağmuru yaşandı.

Ünlüler akın akın düzenlenen partilere gitti. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de Vanity Fair'in geleneksel partisi oldu.

Vanity Fair partisine Oscar töreninden çıkıp üzerini değiştiren ünlülerin yanı sıra başka konuklar da katıldı.

O etkinlikte de özellikle kadın ünlüler arasında bir şıklık yarışı yaşandı. Fakat moda eleştirmenleri özellikle de bir dönemin Victoria's Secret modeli olarak adlarını duyuran dört ünlüyü acımasızca eleştirdi.

Hatta ABD basınında yer alan bir makalede dört ünlü model "karanlıkta giyinmiş gibi" görünmekle eleştirildi ve sonuç "moda felaketi" olarak nitelendirildi.

Bu eleştirilerden nasibini alanlardan biri Adriana Lima oldu. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Lima, parti için beyaz, ilk bakışta sade fakat tepeden tırnağa kristallerle süslenen bir kıyafet giydi.

Ralph& Russo imzası taşıyan elbisenin bu kadar acımasızca eleştirilmesinin nedeni ise çok sayıdaki ayrıntısı oldu.Sırt dekoltesi, derin yırtmacı, tek omuzu, elbisenin göğüs kısmındaki kristal süslemeli ayrıntılar, hatta elbisenin altına giydiği kristal kaplı çorap, moda eleştirmenleri tarafından "çok fazla" bulundu.

ADRİANA LİMA KİMDİR? Adriana Francesca Lima 12 Haziran 1981, Bahia doğumlu Brezilyalı manken. Victoria's Secret için çalışmalarıyla tanınır.

Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya’da Salvador, Bahia’da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi.

1996’da yapılan Ford Supermodel of the World Contest’de ise 2. oldu.

Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren 1,78 m. boyundaki Lima, Christian Lacroix, Valentino gibi ünlü markaların defilelerine çıktı.

Ama Lima’nın asıl büyük çıkışı Dominik’li sevgilisi Alberto ile birlikte çalıştıkları ve Times Square’deki reklam tablosuna asılan Vassarette billboard reklamıyla gerçekleşti.

2000’de Guess’in Costanoa Kampanyasında Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Eva Herzigova gibi çok ünlü süper modellerle birlikte yer aldı ve ardından Maybelline, Bebe, Mossimo ve BCBG’nin reklam yıldızı oldu. Harper’s Bazaar, Elle gibi önemli dergilere kapak olmaya başlayan Lima, 1998’de Victoria’s Secret defilesinde yer alarak iyice tanınır hale gelmeyi başardı.

Heidi Klum ve Gisele Bündchen’le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'teki Victoria’s Secret defilesinin de açılış mankeni oldu.

2001’de Adriana Lima 8:47 dakikalık BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker’la birlikte oynadı. Ünlü bir adamın (Rourke) karısını (Lima) kıskanarak onu takip ettirmek için bir dedektif (Owen) tutmasıyla başlayan filmi Wong Kar-wai yönetti.

2005'te sınırlı sayıda üretilen Pirelli takviminde yer alan Lima, aynı yıl AskMen.com'un Top 99 Women listesinde 1. sırada yer alırken, 2006’da 4. oldu. Yine 2006’da Forbes.com’un En Çok Kazanan Ünlüler (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer aldı.