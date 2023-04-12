Adriana Lima zayıflayınca paylaşmaya doymadı! 18 kilo vermek için ne yaptı?

Ünlü süper model Adriana Lima, beş yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği Victoria's Secret'ın yeni ürün tanıtımında boy göstermişti. Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Adriana Lima doğum kilolarıyla gündemde kaldıktan sonra sıkı bir diyete girdi.

Aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada çirkin yorumlara maruz kalan Lima tam 18 kilo verdi.

ÜNLÜ MODELİN ZAYIFLAMA SIRRI

Düzenli olarak boks yapan Adriana Lima, vücudunu boksa, yogaya ve sağlıklı beslenmeye borçlu.

Yeniden model olarak sahalara dönen Lima, her gün düzenli olarak boks yapıyor ve ip atlıyor.



Sosyal medyada reklam çekimleri için pozlar verdiği anları paylaşmaya doyamayan Adriana Lima'ya "Her halin güzel" yorumları geldi.



