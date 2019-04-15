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ADÜ Rektörü Aldemir; açtı ağzını yumdu gözünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yeni Rektörü Prof.

ADÜ Rektörü Aldemir; açtı ağzını yumdu gözünü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, basın mensupları ile bir araya gelerek yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı. Sıradışı konuşmaları ve yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtan ADÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. Aldemir, üniversitede ciddi yolsuzluklarla karşılaştıklarını, bir yılda 2 milyon zarar eden ADÜ İktisadi İşletmelerinin 26 günde 1 milyon 250 bin TL kar ettiğini belirterek “Boğazımdan haram geçmeyecek. Boğazımdan 50 kuruş haram geçerse Allah yedi ceddimden sorsun. Bunu yiyenlerden de hesap sormazsam dünyanın en şerefsiz insanıyım” ifadelerini kullandı.
Sabah saatlerinde basın mensupları ile Adnan Menderes Üniversitesi’nin merkez kampüsünde bir araya gelen ADÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi’nde yıllardır işe gelemeden maaş alan kişilerin olduğunu söyledi. Göreve geldiğinde ilginç vakalarla karşılaştığını ve bazı fakültelerin sadece kağıt üzerinde kurulu olduğunu ve buraya atanan hocaların yıllardır maaş aldığını belirterek, “Aydın’dan maaşını alıp İzmir’de yaşayanlar var” dedi.
ADÜ’nün halkla bütünleşeceğini ve üniversitenin kimsenin babasının malı olmadığını belirterek konuşmalarına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, kanının son damlasına kadar Aydın için bir şeyler yapmaya çalışacağını söyledi. Halktan ve basın mensuplarında ADÜ’ye yerleşen statikoyu kırmak için süre isteyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, göreve geldiğinde 12 yıllık bir müdürü görevden aldığını bu müdürün adeta Aydın’ı ayağa kaldırdığını söyledi. Kendisini aramayan kimsenin kalmadığını kaydeden Aldemir, tüm atamaları vekaleten yaptığını 6 ay sonra herkesi ne yaptığını soracağını söyledi.
İsim vermeden kendisinden önceki yönetimleri eleştiren ve ADÜ’nün artık aristokrat değil halkla bütünleşen bir üniversite olacağını kaydeden Rektör Osman Selçuk Aldemir, iki petrol istasyonunun bile yan yana kurulurken arasında ne kadar mesafe olması gerektiği kanun ile belirlenmişken ADÜ’de fakültelerin rastgele kurulduğunu ileri sürdü.
“Açık olup bir öğrencisi olmayan fakülteler var”
Konuşmasının önemli bir kısmında özeleştiride bulunan Rektör Aldemir “İslami ilimler Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi açılmış. Ancak hiç öğrencisi yok. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden maaş alıp İzmir’de yaşayan ve Aydın’a gelmeyenler var. Şu anda yalandan açılmış 4 fakültenin dekanıyım” diyerek ADÜ’deki sorunların çok büyük olduğunu ve tüm yanlışlıkları düzelteceklerini söyledi.
“Bunun hesabını sorup o parayı almazsam.”
Konuşmasında özellikle yolsuzluk iddialarına yer veren ve bu konuda oldukça ağır konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Göreve geldikten sonra Malatya’dan bir hesap uzmanı getirdik. Çalışma yaptık. 2 milyon lira zarar etmiş bir işletme 26 günde 1 milyon 200 bin lira kar etti. Ki bizim orada 22 dükkan bir otel var 2 milyon da açık vermişiz. İşletmeyip kiraya versen bile bu rakam nereye varır. Beni kesseler boğazımdan 50 kuruş para geçmez. Ben profesör iken bu maaş bana yetiyordu. Boğazımdan haram geçmeyecek. Boğazımdan 50 kuruş haram geçerse Allah yedi ceddimden sorsun. Bunu yiyenlerden de hesap sormazsam dünyanın en şerefsiz insanıyım. Bunun hesabını teker teker soracağım. Bir üniversitenin tarihinde görülmemiş şeyler var. 7 rektörümüz var 2’si ihraç edilmiş” diye konuştu.

ADÜ Rektörü Aldemir; açtı ağzını yumdu gözünü

ADÜ Rektörü Aldemir; açtı ağzını yumdu gözünü

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