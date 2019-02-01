AEB Başbakanları Kazakistan'da toplandı

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konsey Toplantısı Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı.
Kazakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Bakıtcan Sagintayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Avrasya Ekonomik Komisyon Kurulu Başkanı Tigran Sarkisyan katıldı.
Toplantıda AEB üyesi ülkeler arasında ticari ve ekonomik iş birliği, karşılıklı ticareti artırma ve ekonominin diğer alanlarında entegrasyon potansiyelini geliştirme konuları ele alınırken, gelecek 2 yıllık dönem için yol haritasının kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi.
Singapur ve Sırbistan ile serbest ticaret bölgeleri oluşturmaya yönelik müzakere sürecini başlatmak gerektiği vurgulanan toplantıda, gümrük, denizcilik ve Kazak kömür ihracatçılarının Rusya'nın liman hizmetlerine erişimi konularına ilişkin birtakım belgeler de kabul edildi.
AEB Toplantısında ayrıca, bir sonraki toplantının mayıs ayında Ermenistan'da yapılması kararlaştırıldı.
ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum