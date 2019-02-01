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AEB Başbakanları Kazakistan'da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 19:13 | Son Güncelleme

AEB Başbakanları Kazakistan'da toplandı

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konsey Toplantısı Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Bakıtcan Sagintayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Avrasya Ekonomik Komisyon Kurulu Başkanı Tigran Sarkisyan katıldı.

Toplantıda AEB üyesi ülkeler arasında ticari ve ekonomik iş birliği, karşılıklı ticareti artırma ve ekonominin diğer alanlarında entegrasyon potansiyelini geliştirme konuları ele alınırken, gelecek 2 yıllık dönem için yol haritasının kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Singapur ve Sırbistan ile serbest ticaret bölgeleri oluşturmaya yönelik müzakere sürecini başlatmak gerektiği vurgulanan toplantıda, gümrük, denizcilik ve Kazak kömür ihracatçılarının Rusya'nın liman hizmetlerine erişimi konularına ilişkin birtakım belgeler de kabul edildi.

AEB Toplantısında ayrıca, bir sonraki toplantının mayıs ayında Ermenistan'da yapılması kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Ekonomik Birliği kazakistan

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